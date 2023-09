Apple možná ukázal budoucnost Apple TV a iPadů Pro

Když Apple v úterý ukázal nové iPhony 15 Pro s čipem A17 Pro, jeho výkonem mnoha jablíčkářům doslova vyrazil dech. A není se příliš čemu divit. Grafický výkon čipu totiž mezigeneračně strmě narostl a přestože výkon CPU narostl o něco méně, i zde se jedná o velmi zajímavý skok, který zaručí plynulý chod i těm nejnáročnějším aplikacím. Pomyslnou třešničkou na dortu pak bylo oznámení toho, že se na iPhony chystají AAA hry z konzolí a počítačů v čele s Resident Evil VIllage, remake Resident Evil 4, Death Stranding, Assassin’s Creed Mirage či The Division Resurgence. Právě tento krok přitom může být velkým příslibem do budoucna i pro Apple TV.

V souvislosti s Apple TV jsme již mnohokrát slyšeli o tom, že by z ní rád Apple vytvořil malou herní konzoli, která bude schopná konkurovat Playstationu či Xboxu. Právě to by se přitom mohlo nyní konečně díky čipu A17 Pro stát, jelikož se evidentně jedná o SoC, které je již schopné „utáhnout“ vskutku náročné hry, byť samozřejmě pravděpodobně v mírně upravené verzi pro iOS. Pokud se tento krok ukáže jako správný, což se pravděpodobně stane, je pak zřejmě jen otázkou času, kdy Apple světu ukáže novou Apple TV osazenou čipem A17 Pro, na které poběží právě tyto AAA hry. Ostatně, problém by to být neměl. Jednak totiž Apple TV již roky využívají čipy z iPhonů a jednak je tvOS vlastně jen upravenou verzí iOS, takže by port hry z jednoho systému na druhý měl jít velmi snadno. Apple TV navíc hraje do karet fakt, že v minulosti disponovala ventilátorem a jelikož se její design prakticky nezměnil, pro Apple by nemělo být příliš problematické jej do těla znovu navrátit. Tím by zajistil perfektní chlazení čipu a tedy možnost hrát titul dlouhé hodiny v kuse. Detaily jako úložiště a tak podobně by pak vyřešily větší čipy, popřípadě možnost propojit Apple TV s nějakým externím úložištěm, jak to jde právě u konzolí.

Podtrženo, sečteno – A17 Bionic je velmi pravděpodobně jedním z nejdůležitějších čipů, které Apple za dobu své existence dokázal vyvinou, jelikož mu je schopen odemknout dveře do zcela nových světů. A pokud se do nich nebude bát vstoupit, ale naopak je začne statečně využívat, na konzolovém trhu se může odehrát solidní zemětřesení, na jehož konci bude stát Apple velmi vysoko. Zatím však samozřejmě nemá příliš smysl předbíhat.