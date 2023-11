Problém pro Apple? V této zemi bude platit daně namísto vývojářů

Japonsko v současné chvíli chystá zásadní změnu, co se týče platby spotřební daně. Malé vývojáře působící mimo Japonsko je obtížné kontaktovat kvůli případným dlužným platbám spotřební daně, a proto ministerstvo financí přenáší tuto zátěž na společnost Apple a další provozovatele trhu s aplikacemi.

Obchody s mobilními aplikacemi, jako je App Store společnosti Apple, v Japonsku stále rostou, což znamená, že se stále zvyšuje objem příjmů, které je třeba zdanit. Země má však potíže s výběrem daní z každého prodeje. Podle zprávy Nikkei Asia japonské ministerstvo financí učiní provozovatele obchodů s aplikacemi, jako jsou Apple a Google, zodpovědnými za placení daní ze spotřeby, které dluží zahraniční vývojáři. Tyto změny vstoupí v platnost až v roce 2025, aby měly společnosti čas se přizpůsobit.

Jde o to, aby společnosti Apple a Google věděly, kolik peněz jejich obchody s aplikacemi v rámci Japonska vydělaly. Společnosti by tedy věděly, kolik Společnosti by tedy věděly, kolik dluží Japonsku na spotřební dani, a zaplatily by ji v plné výši. Současná spotřební daň činí 10 %, což by Apple přenesl na své vývojáře. Takže například k podílu společnosti Apple na tržbách z prodeje App Store a předplatného ve výši 15 až 30 % by společnost Apple přidala 10 % navíc, aby zaplatila spotřební daň v Japonsku.

Vývojáři by pak museli upravit ceny tak, aby toto zvýšení bylo zohledněno. Někteří vývojáři již daň náležitě platili, takže by to nemělo mít vliv na jejich roční příjmy. Společnost Apple byla již dříve postižena pokutami za to, že se spotřební daní nezacházela správně. V roce 2022 dlužila 98 milionů dolarů za nesprávné osvobození turistů a prodejců od spotřební daně.