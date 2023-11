Apple možná přece jen bude muset zaplati v EU daně ve výši 13 miliard Euro

Apple se ve svém daňovém sporu s Bruselem, v němž jde o 13 miliard eur, potýká s neúspěchem poté, co poradce nejvyššího soudu EU prohlásil, že dřívější rozsudek ve prospěch cupertinské společnosti by měl být zrušen, informoval o tom deník Financial Times.

Giovanni Pitruzzella, generální advokát Evropského soudního dvora, to ve čtvrtek odůvodnil množstvím obsažených chyb. Ačkoli jsou taková stanoviska generálních advokátů nezávazná, nejvyšší soud EU se jimi ve většině případů řídí, přičemž závazné rozhodnutí má vydat v nadcházejících měsících.

V roce 2020 Tribunál konstatoval, že podporuje právo EU vyšetřovat vnitrostátní daňová opatření, nakonec však zrušil rozhodnutí Evropské komise, podle kterého by společnost Apple měla irské vládě zaplatit daň ve výši 13 miliard eur. V rámci odvolacího procesu společnosti Apple Soudní dvůr EU uvedl, že unijní orgán vedený šéfkou antimonopolního úřadu Margrethe Vestagerovou v Irsku neprokázal získání nezákonné ekonomické výhody oproti dani ze strany společnosti Apple.

Před čtyřmi lety označil generální ředitel Applu Tim Cook původní rozhodnutí Evropské komise za „totální politický nesmysl“ a dodal, že Apple věří v jeho zrušení. „Toto rozhodnutí je špatné a není založeno na právu nebo faktech, ale na politice…“, řekl.

Pitruzzella se však ve čtvrtek vyjádřil, že se Tribunál ve svém rozhodnutí „dopustil řady chyb“ a „neposoudil správně podstatu a důsledky některých metodických pochybení“, pročež je přesvědčen, že v důsledku toho musí soud „provést nové posouzení“. Na stanovisko generálního advokáta firma reagovala s tím, že soud nižší instance „zcela jasně konstatoval, že společnost Apple neobdržela žádnou selektivní výhodu ani státní podporu,“ přičemž předpokládá potvrzení předchozího rozhodnutí. K rozřešení by mělo dojít ze strany Soudního dvora EU v průběhu příštího roku.