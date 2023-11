Na iPhonech půjde již brzy spustit Windows!

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to bylo, kdyby ve vašem iPhonu běžel plnohodnotný počítačový operační systém? Pokud ano, pak jste si prakticky 100% představovali, že by se mohlo jednat o macOS. Ten sice na iPhonech zatím nespustíte, zato však Windows již nebude brzy žádný problém. Microsoft totiž oznámil příchod nové mobilní aplikace, která bude sloužit pro streamování nebo chcete-li vzdálený přístup k počítači s Windows – a to jak k fyzickému, tak i virtuálnímu.

Novinka ponese název Windows a bude dostupná jak na iPhone a iPad, tak i na Mac, potažmo bude využitelná i skrze internetový prohlížeč. Jak již bylo zmíněno výše, bude sloužit ke vzdálenému přístupu k virtuálnímu či fyzickému počítači, což jinými slovy znamená, že abyste jí mohli využívat, je třeba mít přístup k internetu a to jak z iPhonu, tak i z Windows PC. Fajn je pak to, že internetové připojení bude vlastně zároveň i to jediné, co bude třeba, jelikož veškeré ostatní operace závislé na výkonu budou probíhat přímo na daném počítači a nikoliv na vašem telefonu. Bohužel, kdy přesně Microsoft uvolní novinku do App Store není v tuto chvíli jasné, jelikož je stále ve fázi beta testování, které však zřejmě skončí docela brzy. Jakmile však bude novinka k dispozici, bude možné si na iPhonech užít de facto plnohodnotný Windows, budete-li tedy mít odkud jej streamovat.