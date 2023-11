Apple Watch si připisují další záchranu života

Apple Watch v žádném případě nejsou pouze prodlouženou rukou iPhonu, nýbrž také parťákem pro zdravý životní styl. Jablečné hodinky vás také průběžně „hlídají“ a dokáží upozornit na možný problém. Své o tom ví umělec Bob Ichter. Je zkušeným cyklistou a nedělá mu problém ráno sednout na kolo a ujet v kuse třeba i 100 kilometrů. Považoval se tedy za fyzicky zdatného, nicméně díky Apple Watch zjistil, že má srdeční onemocnění.

Během jednoho březnového dne nebyl na kole, jelikož venku bylo deštivo. Jezdil tedy doma na rotopedu, přičemž se rozhodl zkontrolovat svou tepovou frekvenci. Jelikož Bob Ichter své tělo znal, věděl, že vzhledem k aktuální námaze a rychlosti by měl mít tepovou frekvenci mezi 60 a 70 tepy za sekundu. Apple Watch ale ukazovaly 150. Muž tedy předpokládal, že hodinky mohl toho dne špatně nasadit či mohou být poškozeny. Jejich kontrolu v servisu mu doporučil i kamarád, nicméně on sám se prozatím rozhodl opravnu nenavštívit. Během několika dalších dní se jeho zdravotní stav zhoršoval a muž se začal zadýchávat i při chůzi. Rozhodl se tedy navštívit lékaře. A diagnóza? Rozšířená aorta a nutnost operace, bez které by mohla prasknout. Díky Apple Watch se tak nestalo. Muže čeká dlouhá rekonvalescence a momentálně stále užívá prášky na tlak. Očekává ale, že je již od začátku příštího roku nebude potřebovat.