Hlavní novinku, kterou Apple prezentoval u Apple Watch 9, umí i vaše Apple Watch

Z mistra inovací mistrem slovíčkaření. Tak přesně takto by se dal s trochou nadsázky popsat Apple v posledních letech z hlediska vylepšování jeho produktů. Pokud totiž jeho Keynotes sledujete dlouhodobě stejně jako my, určitě nám dáte za pravdu, když řekneme, že se jeho styl prezentování produktů za poslední roky extrémně změnil, jelikož už se tolik netočí kolem novinek produktů samých, ale leckdy kolem novinek v rámci operačních systémů a tak podobně. Zda tomu tak je proto, že si je Apple sám vědom toho, že hardwarově tolik neinovuje a proto je třeba dohnat spousty věcí softwarem skrze operační systémy, to si musí zodpovědět každý sám. Pravdou však je, že některé takto prezentované novinky ztratí přesně kvůli tomuto stylu prezentace lesk. Jedná se například o zpřístupnění možnosti fotit do HEIF/JPEG ve 48MPx, o čemž si ještě včera večer myslel svět, že zvládnou jen iPhone 15 (Pro), nebo novou funkci v Apple Watch Series 9 a Ultra 2. Na mysli máme konkrétně gesto dvojího sevření prstů, které vám umožní přijmout hovor a tak podobně. Na „první dobrou“ to zní super. Co když vám ale řekneme, že to umí i vaše Apple Watch?

Přestože vypadá ovládání Apple Watch gesty efektně, pravdou je, že se o žádnou novinku vlastně nejedná. Apple totiž tuto formu ovládání umožňuje již poměrně dlouho v rámci Zpřístupnění, které má pomoci s ovládáním jeho produktů primárně hendikepovaným uživatelům. Kromě dvojího stisku prstů dokáží navíc hodinky rozpoznat i jednoduché stisknutí prstů či sevření pěsti, přičemž na vás je pak to, co si na daná gesta nastavíte. Minimálně podle videa, kterým Apple novinku prezentoval, se sice zdá, že u Series 9 a Ultra 2 je detekce gest (zřejmě i díky rychlejšímu čipu) o něco svižnější, nicméně nejedná se rozhodně o něco exkluzivního, ba právě naopak lze tuto věc popsat vyloženě jako oprášení něčeho, co už známe. Pokud vás zajímá, jak si gesta nastavit, naučíme vás to v tomto článku.