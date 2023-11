Apple Music Replay 2023: Zjistěte, jaký byl váš letošní hudební rok na Apple Music

Blíží se konec roku, což lze poznat prakticky na každém rohu. Kromě toho, že už za sebou máme první sníh a veřejná místa se postupně plní vánočními dekoracemi, tak přichází také tradiční shrnutí hudebního roku. Letos s ním jako první přišlo Apple Music, a to v rámci svého Apple Music Replay. V porovnání se Spotify Wrapped bylo Replay v minulých letech opravdu bídné a zobrazilo jen pár informací, loni se však kalifornský gigant vyznamenal a přišel s kompletním přepracováním této funkce, potažmo aplikace. A letos na něj naštěstí navázal.

Bohužel, alespoň v době psaní tohoto článku je Apple Music Replay přístupné pouze z webu replay.music.apple.com, takže se uživatelé nebudou schopni podívat na výsledky přímo v aplikaci – reálně to ale ničemu nevadí. Co se týče přepracování, tak se Apple jednoduše inspiroval u Spotify z minulých let. Po otevření se vám tak zobrazí rozhraní, které připomíná příběhy na sociálních sítích a vy se v nich dozvíte informace o tom, koho jste nejvíce poslouchali, jaké byly vaše oblíbené skladby a žánry, koho z interpretů máte nejraději, kolik minut jste věnovali poslechu a mnoho dalších detailních informací. Celé rozhraní samozřejmě postupně doprovází hudba v závislosti na tom, jaký příběh máte otevřený. Nechybí ani všemožné animace a efekty, které dodávají šmrnc.

Nové rozhraní je primárně přizpůsobeno telefonu, potažmo iPhonu, každopádně i na počítači či Macu budete schopni veškerá data bez problémů zobrazit. V následujících dnech by se měl odkaz na Apple Music Replay zobrazit také přímo v aplikaci Apple Music, byť jak už bylo zmíněno, bude se skutečně jednat o pouhý odkaz, který váš přesměruje do Safari. Je ale rozhodně škoda, že Apple nezapracoval také na vytvoření nových playlistů s vaší oblíbenou hudbou. Zatímco Spotify vám playlistů vytvoří hned několik, tak Apple Music pouze jediný, a to s nejposlouchanějšími skladbami. Nezbývá tedy nic jiného než doufat, že se jablečná společnost v tomto ohledu polepší a za rok nabídne ještě lepší Replay s vícero playlisty.

Svůj Apple Music Replay můžete spustit zde