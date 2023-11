Apple zrušil jedno z předplatných pro Apple Music. Je to špatná zpráva hned z několika důvodů

Apple Music si lze předplatit hned v několika verzích, přičemž doposud byl k dispozici i takzvaný Voice Plan, který umožňoval tuto streamovací službu poslouchat jen pomocí Siri. Vše fungovalo konkrétně tak, že uživatel neměl k dispozici klasické rozhraní aplikace, ale veškeré ovládání se opíralo o hlasové pokyny zadávané Siri, které je v Apple Music plnila. Jak už sice asi tušíte, tato možnost nebyla k dispozici v České republice kvůli absenci podpory česky hovořící Siri, v zahraničí jí však Apple nabízel v celé řadě států. To ale nyní končí. Apple totiž od listopadu tuto možnost předplatného znenadání ukončuje, což není příliš dobrá zpráva jak pro zahraničí, tak ani pro nás.

Prvním důvodem, proč se jedná o špatnou zprávu, je jednoduše to, že Apple zlikvidoval nejlevnější možnost, jak se dostat k Apple Music. Je sice pravda, že u nás Voice Plan pro Apple Music k dispozici nebyl, nicméně jakmile (nebo pokud) se k nám dostane česky hovořící Siri, už tento krok pocítíme na vlastní kůži i my a to je škoda. Druhým a do jisté míry pádnějším důvodem, proč se jedná o špatnou zprávu, je to, že Siri de facto přišla o svou další možnost využití. Ano, Apple Music přes ní lze stále pouštět, nicméně už „jen“ jako jednu z mnoha možností a nikoliv vyloženě jako zprostředkovatele služby. Využitelnost Siri tedy v tomto směru klesá a jelikož je obecně ve světě vnímána vzhledem ke své nevyužitelnosti poměrně negativně, tento downgrade se může na její popularitě negativně podepsat. Skoro by se tak až chtělo říci, že krok Applu je v tomto směru nerozumný. Pravděpodobně mu však dává finančně smysl a proto k němu došlo.