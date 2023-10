Nejen chytřejší Siri! Takto chce Apple využít AI v iOS 18

Umělá inteligence hýbe v posledních měsících světem čím dál tím víc, Apple si od ní však stále drží určitý odstup. Jeho produkty jsou sice již nyní částečně závislé na AI a strojovém učení, nicméně oproti nástrojům, které nyní využívá pro svůj vyhledávač například Google či Microsoft se jedná stále o kapku v moři. To však chce údajně Apple změnit. Zdroje Marka Gurmana z Bloombergu totiž před pár hodinami přišly s tím, že si Apple svou „zaostalost“ na poli AI oproti konkurenci uvědomuje a do technologií pro umělou inteligenci má v plánu pořádně „šlápnout“, přičemž první větší výsledky bychom měli vidět již příští týden.

Už v pátek prosákly na veřejnost zprávy o tom, že chce Apple do iOS 18 implementovat prvky vlastní verze ChatGPT, díky kterým bychom se měli dočkat například podstatně chytřejší a využitelnější Siri a tak podobně. Zde však Apple končit nehodlá. Podle Gurmanových zdrojů má totiž v plánu integrovat AI do spousty svých produktů, služeb a aplikací, přičemž v iOS 18 to má být kromě chytřejší Siri třeba i inteligentnější navrhování automatických odpovědí ve Zprávách, skvěle propracované playlisty v Apple Music generované umělou inteligencí či podporu AI v Pages či Keynote, kde by se mohl Apple inspirovat u Microsoftu a jeho Office. Dále má kalifornský gigant přemýšlet i nad začleněním AI v Xcode, čímž by mohl pomoci vývojářům ve tvorbě aplikací, kdy by za ně mohla umělá inteligence dokončovat kód. Co se pak týče služeb, Apple v současnosti zkoumá začlenění umělé inteligence do AppleCare, čímž by měl zefektivnit celkový uživatelský komfort při řešení problémů se zařízením.

Určitý háček v celém procesu implementace umělé inteligence do služeb, aplikací a produktů Applu je však v celkovém provozu. AI totiž potřebuje spoustu výkonu a Apple si není jistý, jak jej zajistit – tedy jestli spoléhat jen na výkon daného zařízení a vše tedy řešit jen „lokálně“, nebo se vydat cestou cloudových služeb, byť za cenu, že bude vše závislé na internetu a tedy i svým způsobem náchylné na útok zvenčí (samozřejmě i přes maximální možné zabezpečení). Podle Gurmana se nicméně bude Apple rozhodovat případ od případu, aby dané funkce splňovaly svůj účel co možná nejlépe a zároveň byly z hlediska provozu bezproblémové.