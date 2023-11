Naše první dojmy z iMacu M3 : Tohle prostě chcete 

Apple má své portfolio počítačů jasně definované. Máme zde přenosné MacBooky a stolní počítače. Mezi první patří řady MacBook Air a Pro, mezi druhé Mac mini, Mac Studio, Mac Pro a právě i možná neprávem opomíjený iMac. Proč opomíjený? Protože když ho vyzkoušíte, tak ho prostě chcete, a v tom je to jeho kouzlo.

Mám ho teprve chvíli, a jen na test, a už teď vím, že to bude smutné loučení. Můj aktuální setup je Mac mini a 32“ Samsung Smart Monitor M8 s Magic Keyboard s numerickým blokem a Magic Trackpadem. Jenže kdybych tehdy věděl, co vím teď, byl to jen iMac. Nyní máme v redakci na test M3 iMac v zelené barvě, kdy se právě tímto designem Samsung u svého chytrého displeje hodně inspiroval. A je jasné proč. Tohle zařízení je totiž designový skvost.

Je k němu třeba přistupovat tak, na co je určený. Je to stolní počítač, který je velice líbivý, a který má extrémně tenký design, který nezabírá prakticky žádné místo a který zvládne každou práci, kterou si pro něho přichystáte. A ano, díky čipu M3 samozřejmě zvládne i práci. Náročnou práci. Na to všechno se ale ještě dostaneme. Teď jsou na řadě jen první dojmy, které ve vás zařízení po jeho vybalení udělá. A asi je vám jasné, jaké udělalo na mou maličkost.

Hejty nejsou na místě

Živě si pamatuji, jak se po představení M1 verze kritizovala brada iMacu, tedy prostor pod displejem. Tato brada je ale pro iMac charakteristická a Apple do ní samozřejmě schovává téměř veškerou technologii, takže je opodstatněná. Ten přechod mezi displejem, bílým jeho rámečkem, a právě bradou v barvě zvoleného iMacu se mi ve skutečnosti líbí. Navíc je tento prvek přiznaný, Apple se to nesnažil nijak skrývat a za to mu dávám plusové body.

Je 24“ skutečně tak málo? Mnozí čekali a stále čekají na to, že Apple představí větší verzi. Pro to použití, pro které je ale 24“ iMac určen, je to ideální velikost. Vejde se do kanceláře, vejde se do obývacího pokoje, dokonce i kuchyně, na recepce hotelů, do škol a kamkoli jinam. Grafikům, designérům, fotografům a filmařům to může být ale málo, i když, jsou pro iMac cílovka? Ten displej je nicméně parádní a jeho jedinou pihou na kráse tedy může být pro určité uživatele skutečně jen to, že je to právě „jen“ 24“.

A co dál? Ano, ano, ta noha. Pořád není výškově nastavitelná. Vadí to? Někomu určitě a osobně jsem myslel, jak si na ní „kriticky smlsnu“, jenže se základní výškou jsem úplně v pohodě, a to měřím 183 cm. iMac je geniálně vyvážený tak, že vám jedním prstem stačí zatlačit do horní hrany a už si řešíte sklon. Je to úžasně jemný pohyb, bez vyvíjení jakéhokoli přehnaného tlaku.

Skutečně univerzální zařízení

Námi testovaná konfigurace je s čipem M3 s 8jádrovým CPU, 10jádrovým GPU, 16 GB RAM a 512 SSD diskem. Výkon jako takový ještě posoudit nedokážu, je samozřejmé, že zatím jede vše jako na drátkách. Se základní sadou možností macOS se hned můžete pustit do práce, paradoxně vám bude déle trvat samotné vybalení počítače než jeho nastartování.

A když si pak k práci pustíte hudbu z vestavěných reproduktorů, všechny ty přenosné hned zahodíte. Apple je vyzdvihoval už u první generace a je radost to slyšet. iMac je skutečně univerzální zařízení, které buď milujete, nebo nepotřebujete. Jeho největší konkurencí jsou především MacBooky. Za stejnou cenu totiž dostanete přenosné zařízení, které může mnohým dávat větší smysl. Pokud jej ale chcete do domácnosti nebo kanceláře, je to jasná volba, kterou bych okamžitě za své pracovní nastavení vyměnil. Mimochodem nekoupí někdo z vás M1 Mac mini s M8 Samsung Monitorem?