Unboxing M3 iMac v podání LsA: Pořád stejná nádhera, akorát rychlejší

Událost Scary fast představila především čipy M3, k tomu ale přihodila trio MacBooků Pro a jeden iMac. A právě nový 24“ M3 iMac nám dorazil do redakce. Je úplně jedno, že jej pouhým okem od jeho předešlé M1 generace nerozeznáte, pořád se totiž jedná o největší designový skvost, který kdy Apple vytvořil. Podívejte se na jeho unboxing, který je skutečně výživný.

M1 iMac se mi bohužel vyhnul. Viděl jsem jej tedy v obchodech, to ano, ale to štěstí testovat jsem jej neměl. Nyní se karta obrátila a dorazil mi v úžasné zelené barvě, která je mimochodem i ta, které bych při koupi dával přednost. Balení je však skutečně robustní a Apple zde nenechal nic náhodě. Počítejte s tím, že to není jen jako vyndat z krabice MacBook. Tady je toho rozbalování skutečně hodně. O to více si ho ale užijete.

Po odtržení fólie vidíte zakrytý displej iMacu. Nejdříve tedy uvolníte boky a spodní část, poté iMac vyndáte. Ten je ještě celý obalený krycím materiálem, i po jeho sundání je displej ještě přelepený pevnou fólií, kterou najdete i na iPhonech, jen v poněkud menším měřítku. Krabice samotná pak nabízí ještě vyhrazený prostor pro periferie. Najdete zde napájecí adaptér, kabel, který se magneticky přichytí k zádům iMacu, Lightning kabel k nabíjení periférií a u testovaného kusu zkrácenou Magic Keyboard s Touch ID, Magic Trackpad i Magic Mouse.

Pracovní sestavu mám jasnou, protože používám Mac mini s Magic Keyboard s numerickým blokem, a právě Magic Trackpad. Magic Mouse jsem tedy zatím ani nezapnul. Vše je samozřejmě vyvedeno ve stejné barvě, ve které si iMac pořídíte, a to i s ohledem na jednu nálepku s logem společnosti, kterou najdete u brožur. Kabely, až na ten k adaptéru, jsou opletené.

Co dál? Samozřejmě stroj nastartovat a pustit se do testování. První start je otázkou chvilky, stačí se přihlásit, nastavit Touch ID a už to jede. To konkrétně v macOS Sonoma 14.1. Ještě se hodí dodat, že námi testovaná konfigurace je s 8jádrovým CPU, 10jádrovým GPU, 16 GB RAM a 512 SSD diskem.