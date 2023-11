Podívejte se, jak se liší originální AirPods od falešných pod rentgenem

V dnešní době opravdu není problém narazit na falešná AirPods. Problém je, že na první pohled jsou mnohdy k nerozeznání. Kolikrát se u některých modelů i po otevření krabičky sluchátek objeví ona ikonická animace AirPods. Rozdíl samozřejmě poznáte až při samotném hudebním projevu, výdrži baterie, práci mikrofonů apod. Odlišností mezi falešnými a pravými AirPods je pochopitelně celá řada. Velmi dobře lze rozeznat falzifikáty například na rentgenu, který ale samozřejmě po ruce jen tak nemáte. Na rentgenu lze pečlivě odhalit například jiné uspořádání obvodů či uchycení baterií.

Na zoubek se falešným sluchátkům pod mikroskopem podíval Jon Bruner. Ve videu pod odstavcem můžete vidět, jak velké jsou rozdíly mezi originálními AirPods Pro 2. generace a dvěma padělky. Velice zajímavým komentářem přispěl autor videa k otázce baterie. „V originálních sluchátkách AirPods jsou v každém sluchátku umístěny pečlivě zpracované knoflíkové baterie, které jsou navrženy tak, aby se pohodlně vešly do kompaktního tvaru a poskytovaly optimální výkon. Naproti tomu oba exempláře padělaných AirPods obsahují lithium-iontové pouzdrové baterie, které jsou nejen daleko laxněji zpracovány, ale také potenciálně méně bezpečné.“ Pokud jde o obvody, Bruner říká, že jde o poctivou inženýrskou práci. U padělků naopak o jednodušší obvody sestrojené z běžně dostupných komponent.

The world is full of counterfeit Apple products. We CT scanned two fake AirPods and compared them to the real thing… 🧵 pic.twitter.com/VFWvAwUrox

— Jon Bruner (@JonBruner) November 7, 2023