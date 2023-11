Apple: 8GB RAM v MacBooku Pro M3 je to stejné, co 16GB RAM v PC

Jestli byl za něco Apple v posledních dnech v souvislosti s nedávno představenými Macy a čipy M3 kritizován, pak je to velikost operační paměti, kterou u základních strojů nasadil. Přestože se již dávno stalo standardem 16GB, Apple se u svých strojů stále drží jen 8GB, za což se do něj opřeli nejen jablíčkáři, ale i někteří zahraniční youtubeři a redaktoři, kterým Macy zapůjčil na testování sám Apple. Jeden z jeho viceprezidentů pro marketing Bob Borchers se však této velikosti operační paměti v rozhovoru s čínským inženýrem ML zastal a to poměrně odvážně.

Borchers na konto 8GB operační paměti u MacBooků Pro M3 reagoval konkrétně slovy: „Porovnávání naší paměti s pamětí jiného systému ve skutečnosti nelze, protože máme extrémně efektivní využití paměti, používáme kompresi paměti a zároveň máme jednotnou architekturu paměti. Ve skutečnosti je tedy 8GB operační paměti u MacBooků Pro M3 srovnatelné se 16GB operační paměti v jiných systémech. Paměť zkrátka dokážeme využít mnohem efektivněji. Skoro bych až řekl, ať si lidí přijdou nové MacBooky vyzkoušet a uvidí, jak neuvěřitelný výkon M3 s 8GB operační paměti poskytuje … Operační paměť je místo, kde si myslím, že je třeba jít za hranice technických specifikací a skutečně se podívat na to, jak daná věc funguje. Zkrátka podívat se za tyto hranice a pochopit, jak se tato technologie používá.“ Je tedy evidentní, že Apple nasazení 8GB RAM do M3 Macu nepovažuje za chybu, přestože jsme v prvních zahraničních recenzích četli, že je tato hodnota limitujícím faktorem a to už třeba při otevření vícero oken prohlížeče.

Jelikož se na testy nových Maců s M3 chystáme i my, zatím nemůžeme z vlastních zkušeností říci, jak se 8GB RAM v kombinaci se základním čipem M3 chová. Pokud se však bude chovat jako s M1 či M2, se kterými máme v redakci zkušenosti, pak se sluší říci, že 8GB by dobrá volba pro náročnější nebyla. I na naší kancelářskou, na výkon nenáročnou práci by totiž 16GB operační paměti občas bodlo. Ale kdo ví, třeba se Applu s M3 skutečně podařil malý zázrak a operační paměť se s ním chová trochu jinak než tomu bylo u prvních dvou generací základního čipu Apple Silicon.