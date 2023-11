14“ MacBooky Pro se dočkaly vychytávky, kterou doteď nabízely jen 16“ modely

Včerejší spuštění prodejů minulý týden představených iMaců a MacBooků Pro s čipy M3, M3 Pro a M3 Max s sebou přineslo odhalení dalšího zajímavého detailu, o kterém se Apple na Keynote nezmínil. Pro některé uživatele se přitom může jednat o poměrně zásadní věc, která je přesvědčí ke koupi 14“ MacBooku Pro namísto 16“ modelu. Řeč je konkrétně o podpoře režimu vysokého výkonu nebo chcete-li High Power Mode, který byl dříve dostupný jen na 16“ MacBoocích Pro. To se ale nyní mění.

Fotogalerie MacBook Pro 2023 1 MacBook Pro 2023 2 MacBook Pro 2023 3 MacBook Pro 2023 4 MacBook Pro 2023 5 MacBook Pro 2023 6 MacBook Pro 2023 7 MacBook Pro 2023 8 MacBook Pro 2023 9 MacBook Pro 2023 10 MacBook Pro 2023 11 MacBook Pro 2023 12 Vstoupit do galerie

Režim vysokého výkonu je k dispozici jen u čipů řady Max, přičemž u M1 a M2 Max byl k dispozici jen na výše zmíněných 16“ MacBoocích Pro. To se však nyní mění a nově si jej tedy užijí i majitelé 14“ zařízení, kteří si jej mohou zaktivovat v sekci napájení v nastavení. A co že vlastně tento režim přináší? Především roztočí ventilátory MacBooků na maximum, čímž se zvýší chladící výkon strojů a tedy ve výsledku i prodlouží doba, po kterou může běžet čip M3 Max na maximální výkon. Díky tomu by se tedy měly úlohy náročné právě na výpočetní výkon podařit dokončit rychleji, což může být pro některé uživatele velmi důležité. Je proto super, že se režim rozšířil i na menší a kompaktnější stroje.