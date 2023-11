iOS 17.1.1 vyjde pravděpodobně již dnes s těmito opravami chyb

Opravný update iOS 17.1.1 klepe na dveře čím dál tím hlasitěji. Že jej Apple co nevidět vydá je prakticky jasné jak díky návštěvám webů ze zařízení, na kterých tento systém již běží, jak i díky informacím spolehlivého leakera, který se o ně nyní podělil na Twitteru. Systém lze tedy očekávat v horizontu hodin, maximálně pak dnů – tedy velmi pravděpodobně.

Čím dál tím víc zejména amerických webů hlásí, že na ně vstupují zřejmě zaměstnanci Applu testující právě iOS 17.1.1, jelikož právě ten jsou schopné jejich analytické nástroje zachytit. Anonymní leaker, který se v minulosti prezentoval vysokou přesností předpovědí ohledně operačních systémů, pak zveřjenil, že iOS 17.1.1 ponese číslo sestavy 21B91. A jelikož leaker čísla sestavy zveřejňoval i v minulosti zpravidla pár hodin, maximálně pak dní před vydáním pro veřejnost, visí vydání iOS 17.1.1 a dalších nových OS ve vzduchu.

V tuto chvíli nelze sice se 100% jistotu říci, co vše bude v iOS 17.1.1 opraveno, jelikož poznámky k tomuto updatu k dispozici zatím nejsou, nicméně v kuloárech se šušká zejména o opravě problematické WiFi, která některým jablíčkářům na iPhonech vypovídá ať už částečně nebo zcela službu. Dál se má Apple zaměřit na náhodné restarty, se kterými se majitelé iPhonů potýkají podle dostupných informací zejména v noci, či na opravu chyby, která způsobuje deaktivaci NFC čipu iPhonů 15 (Pro) při jejich nabíjení na některých integrovaných nabíječkách ve vozech BMW. Co dalšího hodlá Apple v iOS 17.1.1 opravit, potažmo zda to skutečně budou právě tyto chyby ale ukáže až samotné vydání updatu.