Důvod k obavám? Muži shořel přes noc jeho nový iPhone 15 Pro. Apple zatím nezná příčinu

Nabíjíte svou elektroniku přes noc? Pak vás možná následující řádky přesvědčí o tom, že to není úplně dobrý nápad. Na síti Reddit se totiž objevil velmi zajímavý příběh zahraničního majitele iPhonu 15 Pro, který byl taktéž zvyklý svůj telefon nabíjet přes noc, avšak po jeho čerstvém zážitku si to do budoucna nejspíš rozmyslí. Jeho iPhone 15 Pro mu totiž přes noc dle jeho slov shořel.

Že je něco v nepořádku si dle svých slov majitel zničeného uvědomil ve chvíli, kdy jej ráno vzbudil nepříjemný zápach hořícího plastu, který se pálil v těle telefonu. iPhone jako takový nicméně naštěstí neexplodoval a ani se nějak výrazně nezdeformoval, čehož si ostatně můžete všimnout na fotkách výše. Jeho majitel se s ním tedy rozhodl vydat do Apple Storu, kde mu dle jeho slov řekli, že se doposud s ničím takovým nesetkali a celou záležitost proto určitě intenzivně prošetří. Muži následně přislíbili výměnu telefonu za nový s tím, že než mu nová jednotka dojde, zapůjčí mu iPhone 13 Pro coby náhradní telefon. Ten dle svých slov nabíjí nešťastník stejnou nabíječkou jako iPhone 15 Pro, avšak zde již naštěstí bez problému. Bohužel to, o jaký typ nabíječky se jedná či jakékoliv podrobnější informace o celé záležitosti k dispozici nemáme, jelikož přispěvatel diskutuje o celé záležitosti na Redditu opravdu poskrovnu.

Přestože se bezesporu jedná o velmi nepříjemnou situaci, rozhodně z ní alespoň prozatím není třeba dělat jakékoliv zásadní závěry. Nových iPhonů 15 Pro se totiž již prodaly miliony kusů, přičemž o podobném případu slyšíme poprvé. Jelikož navíc netušíme, jakou přesně nabíječkou byl telefon nabíjen, zda nebyl předtím například nějak poškozen či obecně cokoliv dalšího detailnějšího, opravdu není třeba se koupě iPhonů 15 Pro obávat. Apple sice celou záležitost zcela určitě prošetří, pravděpodobně však stejně dojde k závěru, že se jednalo o extrémně vzácnou technickou chybu či cokoliv jiného velmi specifického, díky čemuž tak nebude třeba se podobné věci obávat ve větším měřítku. Co se ale týče nabíjení přes noc či celkově ve chvíli, kdy nemáte elektroniku pod dohledem, od toho bezpečnostní složky odrazují již dlouhodobě a proto možná i podobné příběhy mohou pomoci v odnaučení tohoto „zlozvyku“.