Co dělat, když Siri špatně vyslovuje vaše jméno? Herečka Barbra Streisand má originální radu

Herečku Barbru Streisand není vzhledem k tomu, v kolika filmech si zahrála, zřejmě třeba jakkoliv představovat. Znát ji totiž můžete třeba z filmů Fotr je lotr, Jeho fotr, to je lotr či Fotři jsou lotři. Jak se však v minulosti ukázalo, zatímco svět tuto herečku dobře zná, umělá asistentka Applu Siri nikoliv, tedy minimálně z hlediska výslovnosti jejího jména. Herečka vzal vzala vše do svých rukou a Siri své jméno poměrně originálním způsobem naučila.

Herečka právě vydává své memoáry „Jmenuji se Barbra“, v rámci čehož objíždí nejrůznější média, aby o nich popovídala. A právě díky těmto návštěvám se čas od času dozví člověk i vtipné příhody, které si Barbra zažila a o kterých hovoří právě ve své knize. Jedna se točí i kolem Siri, u které herečka zjistila, že její jméno komolí a místo písmene S v něm používá Z. S tím se však nehodlala smířit a proto se rozhodla, že vezme celou záležitost do vlastních rukou a své jméno Siri naučí. A jelikož se jedná o herečku, která se v americkém showbyznysu pohybuje již velmi dlouho a má díky tomu kontakty na leckoho, v jejím telefonním seznamu nechyběl ani šéf Applu Tim Cook. Tomu tedy zavolala a požádala jej, aby Apple výslovnost jejího jména u Siri opravil. A výsledek? Do konce týdne, ve kterém vznesla požadavek, byla Siri schopna její jméno vyslovit správně. Být slavný a vlivný tedy evidentně přináší ovoce i na frontách, kde byste to zřejmě ani nečekali.