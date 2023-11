Apple chystá podcast o legendárním českém zločinci. Poslechněte si upoutávku!

Takzvané true crime podcasty, věnované skutečným zločinům, se dlouhodobě těší velké popularitě. Není tedy divu, že Apple chystá v současné chvíli další vlastní podcast tohoto typu – a tentokrát příběh ponese českou stopu.

Společnost Apple se chystá uvést další podcast z řady Apple Original. Tentokrát půjde o seriál s názvem The Pirate of Prague, který má vyprávět příběh uprchlého Viktora Koženého. Viktor Kožený je nechvalně proslulou postavou nejen v našich luzích a hájích, ale díky svému úprku na Bahamy, kde dosud žije a vyhýbá se trestnímu stíhání, se jeho „popularita“ rozšířila i za hranice naší země.

„Je to příběh soukromých tryskáčů, večeří za 20 000 dolarů a kufrů napěchovaných hotovostí. Je to také příběh o pádu komunismu, o volném pohybu, který následoval, a o zrodu oligarchů,“ stojí na stránce Apple Podcasts. „A je to příběh o obyčejné lidské chamtivosti… o tom, jak daleko mohou bohatí zajít, aby ještě více zbohatli.“ V podcastu budou účinkovat Joe Nocera a investigativní novinář Peter Elkind. Seriál bude mít osm dílů, a bude odvysílán v rámci podcastových pořadů, spadajících pod službu  TV+. První díl bude vydán již 13. listopadu, a uživatelé si jej budou moci poslechnout v nativní aplikaci Podcasty. Pokud vás téma zajímá a nemůžete se dočkat prvního dílu, můžete si čekání zkrátit poslechem dvouminutové upoutávky.