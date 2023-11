Google chtěl po Applu, aby mu dovolil na iPhony předinstalovávat vlastní prohlížeč

Že má Google s Applem uzavřenou dohodu ohledně toho, že bude jeho vyhledávač nastaven v Safari na iPhonech jakožto nativní není již pěkných pár let žádným tajemstvím. Ostatně, částka, kterou za to Google Applu platí ve výše miliard dolarů je nyní i jedním z témat antimonopolního vyšetřování Googlu v USA. Nyní se však ukázalo, že Google na iPhonech mohl být zastoupen ještě v mnohem větší míře.

V rámci vyšetřování Googlu v USA jsou postupně zveřejňovány nejrůznější dokumenty, které odhalují mimo jiné i jeho vztah s Applem. Právě díky těmto dokumentům nyní vyšlo najevo, že Google ústy svého šéfa před pár lety navrhl Timu Cookovi, že by mohl vytvořit speciální aplikaci Google pro vyhledávání na iPhonech, kterou by do nich rovnou i předinstalovával tak, jak tomu je v současnosti na Androidech. S tím však samozřejmě Apple nesouhlasil, jelikož by se ve výsledku jednalo o přidání konkurence či možná úplné nahrazení jeho Safari. Pokud vás pak zajímá, co Google k této myšlence vedlo, pak to bylo paradoxně právě zlepšování Safari a celkově vyhledávání na iPhonech i v rámci Spotlightu, které mělo začít odtahovat dřívější uživatele Googlu. Ten proto přišel s myšlenkou si tyto novinky de facto vykompenzovat vlastním řešení, na které však Tim Cook dle očekávání neslyšel.