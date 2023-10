Google Maps se na iPhonech dočkají nálože nových funkcí

Google Maps nově postupně přidávají do své aplikace pro operační systém iOS mnoho nových funkcí s podporou umělé inteligence. Tyto funkce mají uživatelům usnadni a zefektivnit plánování cest a zobrazení jejich tras ještě před příjezdem.

Apple sice nabízí vlastní nativní Apple Maps, Google Maps ale pro mnohé uživatele představují výkonnou alternativu, která navíc nabízí integraci s účtem a ekosystémem Google. Společnost Google má tendenci zaměřovat se na širší škálu funkcí, jako jsou sociální aspekty nebo integrované zážitky, například plánování výletů, takže je pro mnoho uživatelů tou správnou volbou.

Nová funkce Mapy Google bude v příštích měsících dostupná ve 12 zemích včetně Kanady, Francie, Německa a USA. Hlavní funkce poháněná umělou inteligencí se nazývá Immersive View for routes, a jejím cílem je usnadnit plánování výletů, podpořit udržitelná rozhodnutí a poskytnout rychlou inspiraci k aktivitám. Funkce, která byla oznámena na začátku roku 2023 na akci Google I/O, nabízí zcela nový způsob náhledu cesty, ať už uživatelé jedou autem, pěšky nebo na kole.

Díky funkci Immersive View si uživatelé mohou prohlédnout celou trasu ve vícerozměrném zobrazení od začátku až do konce. Díky tomu se mohou připravit na každou odbočku, jako by byli na místě, a mohou si prohlédnout podrobné vizuální pokyny turn-by-turn. Užitečný časový posuvník navíc uživatelům uživatelům umožňuje plánovat odjezd na základě simulovaných dopravních a povětrnostních podmínek. To znamená, že se můžete snadno vyhnout výjezdu za deštivého počasí nebo hustého provozu.

Tento týden byla funkce Immersive View pro trasy spuštěna ve městech, jako jsou Amsterdam, Barcelona, Dublin, Florencie, Las Vegas, Londýn, Los Angeles, Miami, New York, Paříž, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokio a Benátky, a je k dispozici na platformách Android i iOS.

Mapy Google také zlepšují orientaci uživatelů v okolí ve chvíli, kdy dorazí na místo. Ať už cestující vycházejí ze stanice metra a potřebují se zorientovat, nebo prozkoumávají novou čtvrť a hledají nejbližší kavárnu, další funkce nazvaná Lens in Maps využívá umělou inteligenci a rozšířenou realitu, aby uživatelům pomohla rychle se zorientovat v prostředí. Uživatelé se mohou těšit také na více detailů v mapách, informace pro řidiče elektromobilů a další příjemné novinky.