Výhoda AirPods Pro oproti klasickým AirPods? Hygiena

Klasické AirPods srovnání s AirPods Pro příliš nesnesou a to hlavně po vydání iOS 17, který přináší do AirPods Pro dvojici nových funkcí. Přesto pro mě osobně ten největší rozdíl není ve funkcích jako takových, ale překvapivě je to v něčem, co většina uživatlelů statečně přehlíží a to je hygiena. Dlouhé roky jsem používal klasické AirPods a až v letošním roce jsem si pořídil Beats Studio Buds+ a nyní jsem dostal také AirPods Pro. Oboje zmíněná sluchátka mají silikonové nástavce, které jednak zajišťují kvalitnější uchycení sluchátek v uších, ale také mají jednu obrovskou výhodu oproti klasickým AirPods.

Když se totiž silikonový špunt nebo chcete-li nástavec zašpiní, můžete jej během vteřiny sundat ze sluchátek a umýt jej mýdlem pod tekoucí vodou, případně na něj klidně můžete stříknout dezinfekci. Samozřejmě do jisté míry lze vyčistit i klasické AirPods, ovšem rozdíl v tom, jakým způsobem lze čistit náušníky od AirPods Pro nebo například Beats Studio Buds+ je extrémní. Pokud tedy máte v uších sluchátka dnem i nocí, používáte je na sport a tak podobně nebo je nedejbože půjčujete kamarádům, jsou sluchátka s odjímatelnými špunty ze silikonu ideálním řešením, co se hygieny týká.

Sám jednou za týden umývám mýdlem a vodou a taktéž dezinfekcí jak silikonové náušníky k AirPods Pro, tak i silikonový Apple obal na iPhone. Málo co totiž přichází do kontaktu s vaším obličejem tak často, jako sluchátka a telefon.