Jedna z nejočekávanějších novinek další generace iPadů Pro je v ohrožení!

Od nové generace iPadů Pro, která se má světu představit už v příštím roce, se očekává mnohé. Portál DigiTimes však nyní přišel s tvrzením, které tato velká očekávání do značné míry boří. Zdroje tohoto portálu totiž tvrdí, že Apple zařízl plány na nasazení OLED displejů a co víc, u 12,9“ modelu odpískal i nyní používaný mini LED. Vysvětlení je přitom vcelku jednoduché.

Podle zdrojů DigiTimes je za těmito zásadními kroky třeba hledat peníze. Výrobní náklady OLED displejů pro iPady mají být totiž údajně v porovnání s nynějšími mini LED panely 12,9“ modelů naprosto extrémní, kvůli čemuž by tak měl Apple problém i s následnými prodeji daných zařízení. V jejich ceně by se totiž logicky musela vysoká cena displeje odrazit. Co se pak týče mini LED displejů, těch se chce údajně Apple vzdát zase proto, že na to, jak drahé jsou v porovnání s klasickými LCD, toho tolik „navíc“ nepřináší. To si měli ostatně uvědomit už i mnozí výrobci elektroniky ve světě a mini LED pro své produkty odpískat. Apple má proto podle DigiTimes nyní stočit své kormidlo směrem k návratu ke klasickým LCD displejům, které se bude snažit vyvinout v maximální možné kvalitě, díky které by tyto panely byly konkurenceschopné právě pro OLED či mini LED. Zda tomu tak však skutečně bude či nikoliv je ale samozřejmě otázka.

Přestože zní nynější zprávy DigiTimes do jisté míry logicky, vzhledem k tomu, kolik informací o nasazení OLED displejů u iPadů Pro v příštím roce, potažmo iPadů Air a mini v letech nadcházejících se již objevilo, bylo by nynější odpískání opravdu obrovským překvapením. Ostatně, Apple už měl mít i s výrobci nasmlouvané kontrakty poté, co od nich otestoval řadu vzorků ve snaze získat pro své iPady ty nejlepší OLED panely, které si jen lze představit. Pokud však nedává tento plán ekonomicky smysl, Applu by zřejmě skutečně nezbylo nic jiného než se s ním rozloučit.