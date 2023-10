Takto Apple vyřeší u nových iPadů mini 7 jeden z nejpalčivějších problémů předešlé generace

Přestože ještě před pár lety nebylo vzhledem k dlouho trvajícímu čekání na aktualizaci iPadů mini vůbec jasné, zda s nimi Apple do budoucna ještě vůbec počítá, nyní není pochyb o tomu, že tomu tak rozhodně je. Současná generace těchto iPadů totiž designově již plně odpovídá nynějším standardům jablečného světa tabletů a jelikož je zároveň uživatelsky oblíbená, je jasné, že se jí Apple rozhodne dříve či později aktualizovat novými komponenty. A co víc, u nové generace údajně i vyřeší nepříjemnost, která trápí tu nynější. Řeč je konkrétně o efektu želé displeje, který zobrazuje obsah na displeji velmi zjednodušeně tak, jako když se hýbe želé. Jinými slovy se tedy dá říci, že nejprve se obnoví jedna polovina displeje a až krátce poté ta druhá. Přestože se jedná o nepatrné zpoždění, i takto nepatrná nesynchronizace je zkrátka znát, s čímž hodlá Apple zabojovat – tedy alespoň podle informací zdrojů z Asie.

Příliš mnoho detailů o displeji nového iPadu mini 7 sice k dispozici není, nicméně z toho mála, co se objevilo na sociální síti Weibo se zdá, že u tohoto zařízení mírně pozmění styl výroby displeje. Díky tomu by se tedy měl obraz na displeji obnovovat mírně odlišným způsobem, což by mělo eliminovat právě kritizovaný želé efekt. Ten sice pravděpodobně nezmizí zcela, nicméně bude daleko méně rušivý než je tomu nyní, což je rozhodně pozitivní. Pro Apple se navíc bude jednat o pomyslnou pojistku proti potenciálním žalobám. Právě za želé efekt displeje u iPadů mini 6 totiž mířil v minulosti před soud, jelikož s touto věcí nebylo mnoho uživatelů v USA spokojeno. Paradoxní je přitom to, že by vše stačilo vyřešit nasazením ProMotion displeje, který by navýšil maximální obnovovací frekvenci na 120Hz. Tím by Apple přitom nejenže vyřešil tento palčivý problém, ale taktéž by tím potěšil mnohé uživatele, kteří po ProMotion volají. Sledovat 60Hz displej poté, co do rukou dostanete iPad Pro se 120Hz či klidně „jen“ iPhone 13 Pro a novější je totiž do jisté míry očistec. Jak se však zdá, ProMotion bude i nadále výhradou jen iPadů řady Pro.