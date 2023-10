Applem hýbe úplatkářský skandál, točí se kolem schvalování aplikací v App Store

Podle interního šetření společnost Apple propustila nejméně pět zaměstnanců svého čínského obchodu s aplikacemi kvůli nesprávnému obchodnímu postupu, včetně neoprávněných interakcí s vývojáři mobilních her.

Vyšetřování, zahájené poté, co interní audit odhalil nesrovnalosti v roce 2022, skončilo v polovině letošního roku. Týkalo se několika zaměstnanců z čínské divize App Store, což je pro společnost Apple vysoce ziskové odvětví, zejména díky příjmům z mobilních her. S těmito událostmi souvisela také návštěva generálního ředitele společnosti Apple Tima Cooka v Číně, kde pochválil čínské vývojáře aplikací a zúčastnil se turnaje v mobilních hrách pořádaného společností Tencent.

Zaměstnanci, kteří byli během vyšetřování prověřováni, pracovali v různých odděleních odpovědných za schvalování aplikací, vedení příjmů vývojářů a výběr aplikací, které se budou výrazně zobrazovat na domovských stránkách obchodu App Store. Tato umístění z pochopitelných důvodů významně ovlivňují úspěch aplikace.

Jak zjistil server The Information, jeden z bodů vyšetřování se týkal neschválených kontaktů mezi těmito zaměstnanci, vývojáři her a jejich konzultanty. Podle zdroje obeznámeného se situací tyto interakce zahrnovaly přijímání bezplatných jídel a výletů do nočních klubů od těchto externích stran.

Společnost Apple se sice zdržela konkrétních komentářů k těmto obviněním, zdůraznila však, že očekává, že zaměstnanci po celém světě budou dodržovat její přísné zásady etiky a chování v rámci obchodních vztahů. Společnost Apple zopakovala svůj závazek důkladně prošetřit zprávy o nevhodném chování a přijmout příslušná opatření, včetně ukončení pracovního poměru.

Divize společnosti Apple, zodpovědná za App Store, čelila otázkám ohledně vlivu redakčního týmu na výběr doporučených aplikací. Tento tým spolupracuje s obchodními manažery a významnými vývojáři, zatímco recenzenti mohou aplikace schvalovat nebo zamítat na základě pokynů společnosti Apple.

Tento proces může být často subjektivní, což vývojáře frustruje. Zaměstnanci oddělení pro vztahy s vývojáři navíc hrají klíčovou roli při propagaci nástrojů a technologií pro vývojáře aplikací a fungují jako kontaktní místo, když se vývojáři setkají s problémy při získávání souhlasu společnosti Apple se svými aplikacemi nebo aktualizacemi.

Společnost Apple dodržuje přísná pravidla týkající se kontaktu s vývojáři. Zaměstnanci na pozicích recenzentů a redaktorů aplikací musí předem požádat o schválení schůzek s vývojáři. Naproti tomu zaměstnanci ve vztazích s vývojáři a v obchodním managementu se s vývojáři setkávat mohou, ale nesmí přijímat drahé dary, jídlo nebo další výhody, které by mohly být potenciálně považovány za úplatek.

Interní vyšetřování společnosti Apple ukázalo, že propuštění zaměstnanci neměli přímou pravomoc nad schvalováním aplikací v čínském App Store. Někteří z nich však zastávali pozice, které mohly mít vliv na uváděné aplikace.