EU oficiálně: Na iPhony musí jít instalovat aplikace mimo App Store

Vztahy Applu s Evropskou unií jsou již poměrně dlouho kvůli snaze EU regulovat jeho podnikání poměrně napjaté a jak se zdá, v nadcházejících měsících a letech tomu totiž nebude jinak. Evropská unie totiž dnes oficiálně označila App Store, prohlížeč Safari a operační systém iOS za takzvané „strážce brány“ (gatekeepers), což pro Apple neznamená ve výsledku nic jiného než starosti navíc.

Pro služby a softwary označené jako strážce platí v Evropské unii nové, přísnější právní předpisy, podle kterých se musí jejich provozovatelé řídit. Jedná se konkrétně o zákon o digitálních trzích (DMA), který se velmi zjednodušeně řečeno snaží omezit moc a vliv velkých technologických společností na úkor těch malých. Společnosti, jejichž platformy jsou či budou označené jako strážci budou mít tedy například zakázáno upřednostňování vlastních služeb na úkor konkurence. Stejně tak musí počítat s tím, že již nesmějí kombinovat osobní údaje uživatelů získané ve svých různých službách pro vytvoření co nejlepšího uživatelského profilu a co je možná nejzásadnější, uživatelům musí umožnit instalaci a stahování aplikaci z alternativních platforem. Apple s těmito nařízeními samozřejmě nesouhlasí, jelikož zastává názor, že podobné nařízení značně ovlivní jeho uživatele z hlediska soukromí a bezpečnosti údajů. Kvůli drakonickým pokutám ve výši až 20 % z ročního obratu společnosti se však podvolí.

Kromě Applu zařadila Evropská unie mezi gatekeepers také vyhledávač Google společnosti Alphabet, tržiště Amazon či aplikaci TikTok společnosti Bytedance. V hledáčku má ale třeba i iMessage od Applu či Bing a Edge od Microsoftu. V případě iMessage je nicméně možné, že se Applu podaří „uniknout“ díky tomu, že v EU možná nemá tato služba počet uživatelů, který je potřeba k tomu, aby mohla být označena právě jako gatekeeper. Pokud by se však Applu tato skutečnost nepodařila prokázat, musel by iMessage odemknout komunikátorům třetích stran, tedy jinými slovy by do iMessage šlo psát třeba přes WhatsApp či Messenger.

Jelikož Apple se zařazením App Store mezi gatekeepers počítal, již před pár měsíci se začal připravovat na možnost instalace aplikací i z jiných míst než jen z App Store. V současné době má údajně vyvíjen systém zabezpečení, který by měl uživatelům poskytnout alespoň elementární ochranu před potenciálním nebezpečím, které na ně mimo App Store může číhat. Spuštění podpory instalace aplikací mimo App Store se očekává někdy v průběhu příštího roku, kdy vejdou pravidla EU v platnost.