Již tento měsíc určí EU takzvané Gatekeepers. Apple tvrdí, že mezi ně nepatří a iMessage neotevře ostatním

Během tohoto měsíce by EU měl zveřejnit seznam takzvaných Gakeepers, neboli strážců, kteří spadají pod nové nařízení EU platné od března příštího roku. Takzvaní strážci jsou společnosti, jejichž služby v EU používá minimálně 45 milionů uživatelů měsíčně a jejichž obrat je více než 7,5 miliard Euro ročně a tržní kapitalizace přesahuje 75 miliard Euro. Tito strážci poté musí splnit se svojí službou některé poměrně nepříznivé podmínky.

Hlavní věcí, o kterou se hraje, je fakt, že pokud se stanete jako firma „strážcem“, pak podle DMA musíte mimo jiné povolit ostatním platformám komunikovat s vaši platformou a taktéž vaši platformu nijak nezvýhodňovat oproti ostatním platformám. Co se Applu týká, hrozí mu, že se strážcem stane kvůli platformě iMessage a pokud by se tak skutečně stalo, znamenalo by to, že bude muset umožnit, aby uživatelé jiných platforem mohli komunikovat s uživateli iMessage a neopak.

Pokud tedy někdo používá například WhatsApp, musel by Apple tomuto uživateli umožnit komunikovat s uživatelem iMessage a naopak. Problém je, že EU zatím nijak nedefinovala, jak technicky mají tyto společnosti komunikaci s další platformou umožnit. Apple však podle Financial Times tvrdí, že se jej vstup mezi strážce v EU stejně netýká, protože počet jeho uživatelů v EU, co se iMessage týká, nepřesahuje 45 milionů uživatelů.

Apple sice nikdy neprozradil, kolik lidí používá iMessage a už vůbec ne, kolik lidí používá iMessage v Evropě, ovšem co prozradil v dubnu letošního roku je, kolik uživatelů v Evropě používá jednotlivé App Story. Apple prozradil konkrétně to, že má v Evropě 101 milionů aktivních uživatelů iOS App Storu měsíčně, 23 milionů měsíčních uživatelů iPadOS App Storu, 6 milionů měsíčních uživatelů Mac App Storu, 1 milion měsíčních uživatelů tvOS App Storu a méně než 1 milion uživatelů watchOS App Storu. Dále prozradil to, že Apple Books a Podcasty využívá v evropě měsíčně méně než jeden milion lidí, což je zejména u Podcastů poměrně překvapivé.

Vzhledem k tomu, že v Evropě (nikoli v EU) žije více než 750 milionů uživatelů a zhruba 132 milionů z nich využívá aktivně App Store, je otázkou, zda ani třetina z těchto uživatelů nepoužívá aktivně iMessage. Pokud Apple dokáže na základě dat, které musí poskytnout EU, že v Evropě má skutečně iMessage méně než 45 milionů aktivních uživatelů, pak by pod takzvané Gatekeepers nebo-li strážce spadat neměl. Více informací o tom, co jsou to Gatekeepers (strážci) a co smí a nesmí nalezente v níže uvedené citaci z oficiálního webu EU commision.europa.eu.

Příklady toho, co již „strážci“ nesmí:

zacházet s vlastními službami a produkty příznivěji než s podobnými službami či produkty nabízenými na jejich platformě třetími stranami

bránit spotřebitelům v propojení s podniky mimo platformu „strážce“

bránit uživatelům, pokud budou chtít odinstalovat jakýkoli předinstalovaný software nebo aplikaci

sledovat koncové uživatele mimo hlavní službu platformy „strážce“ pro účely cílené reklamy, aniž by byl udělen účinný souhlas

Co to znamená pro „strážce“?