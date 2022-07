EU schválila legislativu: Apple bude muset umožnit instalaci aplikací z obchodů třetích stran a mnoho dalšího!

Evropská Unie na svém úterním jednání schválila přelomovou legislativu, která silně reguluje společnosti jako je Apple, Google, Meta a další nadnárodní technologické giganty. Zákon o digitálních trzích DMA a zákon o digitálních službách DSA, které byly dnes přijaty Evropským parlamentem se Apple dotknout opravdu významným způsobem. Apple je totiž dle těchto zákonů klasifikován jako takzvaný Gatekeeper a to na základě jeho ročního obratu v EU, počtu platforem a počtu aktivních uživatelů. Apple má navíc trvalou pozici na trhu a podle Evropské komise musí podléhat zákonu o digitálních trzích a digitálních službách.

Apple a další společnosti musí

Umožnit uživatelům instalovat aplikace z obchodů třetích strany a mít k těmto obchodům přístup přímo z internetu.

Umožnit vývojářům nabízet v aplikacích platební systémy třetích stran a propagovat jejich nabídky mimo platformu správce.

Umožnit vývojářům integrovat své aplikace a digitální služby přímo se společnostmi, které stojí za danou platformou.

Poskytovat vývojářům přístup k jakékoli hardwarové funkci a to včetně funkcí pro komunikaci, zabezpečení, ověřování a tak dále. Vývojáři musí mít také přímý přístup k procesorům zařízení.

Na požádání musí správce zajistit možnost zasílat zprávy, hlasové hovory nebo videohovory pomocí služeb třetích stran.

Zajistit aby uživatelé měli právo odhlásit se ze služeb, které jsou na dané platformě k dispozici.

Umožnit uživatelům odinstalovat ze svého zařízení všechny aplikace.

Umožnit uživatelům aby mohli změnit hlasového asistenta za asistenta třetí strany a používat jej ve stejné míře jako defaultního asistenta.

Apple a další společnosti podle EU již naopak nemohou

Poskytovat vlastním produktům, aplikacím nebo službám zvýhodněné zacházení.

Znovu použít soukromé údaje shromážděné během používání nějaké služby pro účely jiné služby.

Stanovovat nespravedlivé podmínky pro firemní uživatele.

Předinstalovat určité aplikace.

Požadovat, aby vývojáři aplikací používali určité služby, například platební systémy.

Vyžadovat, aby vývojáři museli používat konkrétní WebKit

Zákon DSA pak říká, že provozovatelé platforem musí udělat více pro kontrolu nelegálního obsahu a jsou nuceni odstraňovat nepravdivé informace. Pokud provozovatelé, které Apple označí jako Gatekeeprs poruší daná pravidla, hrozí jim pokuty až do výše 10 % z celosvětového ročního obratu dané společnosti. V případě opakovaného porušení je to pak až 20 %. Pokud dojde k tendenčnímu porušování, které se bude opakovat, může EU uvalit další sankce, jako je povinnost prodat společnost, značku nebo duševní vlastnictví.

Apple prozatím tvrdě odolával všem podobným pokusům, ovšem jak se zdá, tak EU je tentokrát připravena udělat vše pro to, aby si pravidla, jenž nastavila vynutila. Je otázkou, co je bezpečného na tom, že musí mít každý vývojář, kterým se stanete i vy po kliknutí na pár tlačítek na stránkách Applu, přístup k informacím o zabezpečení systémů nebo přímo k procesoru. Ovšem EU zřejmě ví o technologiích víc než největší společnosti světa, přece jen v politice jsou i ministryně informatiky, kteří si přihlašovací hesla tisknou a lepí si je na monitor svého počítače a ten pak vyfotí a dají na sociální sítě. Podobní lidé pak rozhodují o tom, co musí Apple a další společnosti dělat.

Po dnešním přijetí balíčků zákonů o digitálních službách Evropským parlamentem nyní musí oba texty formálně přijmout rada Evropské unie. Po jejich podpisu budou zákony o digitálních službách a zákon o digitálních trzích zveřejnění v úřední věstníku a 20 dní od jejich zveřejnění začnou platit. EU sama uvádí, že k platnosti dojde na podzim letošního roku.