Apple přiznal problémy s blikajícími displeji Apple Watch! Na opravě již pracuje

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o přibývajících stížnostech jablíčkářů na zvláštní blikání displejů Apple Watch, které je pravděpodobně způsobeno softwarovou chybou řídící senzor jasu. Přestože se Apple tehdy k jakýmkoliv informacím o charakteru problému neměl, nyní rozeslal do autorizovaných servisů i vlastních servisních středisek dokument, ve kterém problém jednak potvrzuje a jednak částečně odhaluje, co za ním je.

Stížnosti na zvláštní pulzování či přímo blikání displeje se začaly ve větší míře objevovat po vydání Apple Watch Series 9 a Ultra 2. Nemalá skupina majitelů starších Apple Watch však tvrdí, že problém pozorují taky, takže se už tehdy zdálo, že je jeho příčinou watchOS 10. Právě to nyní Apple i ve svém interním podpůrném dokumentu potvrdil s tím, že autorizované servisy mají dle jeho pokynů přestat přijímat Apple Watch s těmito problémy na opravy, ale jejich majitelé instruovat k tomu, aby aktualizovali na nejnovější verzi watchOS. Problém je sice v tom, že nejnovější aktuální verzí je watchOS 10.0.2, který problém ještě neřeší, nicméně příští týden pravděpodobně dorazí watchOS 10.1, který už opravu přinese.

Problémem nejvíc trpí Apple Watch 9 a Ultra 2

Co se týče dočasného řešení, Apple skrze servisní střediska radí deaktivovat funkci Always-on, ve které má být pulzování displeje nejviditelnější. Lze tak učinit konkrétně v Nastavení – Displej a jas – Vždy zapnuto. S trochou nadsázky se však dá říci, že právě Always-on je pro mnohé uživatele jednou z klíčových funkcí jejich Apple Watch a tudíž po tomto alternativním řešení jen stěží sáhnou. Méně bolestivé pro ně bude vyčkat do příštího týdne na opravu.