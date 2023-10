Tato otravná chyba v CarPlay dělá z jízdy s navigací noční můru. Netrápí vás také?

CarPlay je sice na jednu stranu velmi užitečnou vychytávkou iPhonů, na druhou stranu však dokáže i pořádně potrápit. Trápí jej totiž minimálně jedna poměrně velká chyba, se kterou se navíc jablíčkáři potýkají podle všeho poměrně dlouho. Apple se však stále nemá k její opravě a to i přesto, že jí lze označit mimo jiné i za nebezpečnou.

Portál 9to5mac upozornil ve svém nedávném podcastu na to, že se jednomu ze členů jeho redakce čas od času v autě „zblázní“ GPS a to takovým způsobem, že naprosto zlikviduje navigování skrze aplikaci spuštěnou přes CarPlay. Problém se týká jak Apple Maps, tak i Google Maps, Waze či jakýchkoliv jiných navigačních aplikací, u kterých je klíčové využití GPS. Vše se pak točí zejména kolem toho, že GPS přestane fungovat správně a začne například polohu vozu ukazovat úplně jinde, než jaká je realita. Občas zase polohu ztratí úplně, čímž se de facto zasekne i celá navigační aplikace, jelikož na ní přestane být zobrazován posun polohy, a uživatel tedy musí jet bez ní. Dalším projevem problému je pak zvětšení ukazatele polohy na určitý perimetr, což můžete znát například z aplikace Najít, která takto při „zaostřování polohy“ ukazuje přibližnou polohu uživatele či předmětu. I to je však ve výsledku k ničemu, protože člověk neví, kde přesně je a tedy není schopen navigaci v takovém případě aktivně využívat.

Poté, co byl podcast zveřejněn, začaly tyto problémy s CarPlay potvrzovat i v poměrně velké míře jeho posluchači, díky čemuž se ukázalo, že nezáleží na značce vozu, typu připojení CarPlay či čemkoliv jiném. Uživatelé totiž hlásí chyby při různých konfiguracích vozů, CarPlaye a dokonce i operačního systému, který v telefonu běží. Bohužel se však uživatelé, kteří chybou trpí, shodli i na tom, že neexistuje žádný spolehlivý způsob opravy. Chyba se sice dá do jisté míry eliminovat tím, že je navigace nejprve spuštěna na iPhonu a následně až přepnuta do CarPlay ve voze, o 100% spolehlivý recept se však nejedná. O to zajímavější bude, zda se Apple na problém nyní rozhodne více zaměřit a v ideálním případě jej co nejdříve opraví.