Google Mapy měly zavinit smrt řidiče, jeho rodina za to Google nyní žene k soudu

K události s tragickým koncem, která se odehrála ve městě Hickory v Severní Karolíně, nemuselo dojít, kdyby technologický gigant Google naslouchal místním, jež se na něj obrátili s informací o havarijním stavu mostu, který již více než devět let nikam nevede a sami mu říkají „Bridge to Nowhere“ (most do nikam). To se bohužel nestalo, pročež následkem toho rok nazpět Philip Paxson při návratu z oslavy narozenin své dcery přišel o život, když ho Mapy Google navedly na inkriminovaný most přes řeku Snow Creek. Důvěra v navigaci Googlu způsobila pád Paxsonova vozidla do řeky, v niž otec rodiny zahynul.

Úvodem zmíněná skutečnost byla jedním z klíčových důvodů, proč se rodina rozhodla podat žalobu. Její právníci argumentují tím, že kdyby byly mapy společnosti aktualizovány, bylo možné nehodě předejít a prohlášení, v němž žalobu oznamují, doplňují takto: „Neznal místní silnice, spoléhal se na Google Maps a očekával, že ho bezpečně nasměrují domů…“ Philip Paxson, který se po oslavě zdržel, aby pomohl s uklízením, díky tomu vyjel za tmy a v dešti, což vyústilo v kombinaci se zastaralými pokyny navigace Googlu v tragický závěr. Podle Charlotte Observer navíc kvůli vandalismu na mostě chyběly zábrany, které zde byly běžně umístěny.

O celé záležitosti informoval server BBC, jež dále upozorňuje, že se žaloba neomezuje pouze na giganta z Mountain View, ale zahrnuje také tři místní společnosti, o kterých právní zástupci tvrdí, že mají povinnost most udržovat.

Google se k situaci staví s respektem a jeho mluvčí uvádí: „Vyjadřujeme hlubokou soustrast rodině Paxsonů.“ K žalobě pak společnost dodává: „Naším cílem je poskytovat v Mapách přesné informace o trasách a tuto žalobu přezkoumáváme.“

Manželka Alicia Paxsonová nenachází slova, kterými by mohla jejich děvčatům vysvětlit, proč táta zemřel a stále nechápe, jak je možné, že lidé, na nichž leží zodpovědnost za navigaci i stav mostu, mohou jednat bez respektu k lidskému životu.