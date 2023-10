Tesla začala opět prodávat pivo, tentokrát i se skelnicemi inspirovanými CyberTruckem

Na jaře letošního roku jsme ochutnali Tesla GigaBier, tedy pivo, které prodávala svého času přímo Tesla. Ta nyní spustila prodej nové verze svého piva, dokonce přímo limitované edice CyberBeer a to v dárkovém balení, ve kterém najdete dvě třetinky piva a dve „skelnice“ inspirované designem Cybertrucku. Ony dvě třetinky obsahují světlý ležák Buzzrock Brewing Co., který pochází z Kalifornie. Dárkové balení dvou piv a dvou sklenic vyjde na 4000 Kč, což je sice na první pohled dost za pivo, ovšem sklenice jsou skutečně pěkné a někdo je i za onu cenu může ocenit.

Otázkou však je, co skutečně dostanete, protože my jsme byli z toho, jak vypadá GigaBier a její lahve poměrně zklamaní, oproti tomu, co Tesla propagovala na svém oficiálním webu. Ostatně podívejte se sami, jak dopadlo pivo Tesla GigaBier v našem testu.