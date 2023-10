Dorazí tento týden nové iPady? Jeden z nejpřesnějších zdrojů je proti

V posledních hodinách se ve světě Applu poměrně intenzivně hovoří o možném představení nové generace iPadů, ke kterému by mělo podle dvou na sobě nezávislých zdrojů tento týden dojít. Zda se tak však skutečně stane je stále velkou otázkou, jelikož jiné zdroje jsou přesvědčeny o tom, že iPady zkrátka nedorazí. Patří mezi ně i reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož předpovědi byly v posledních letech zřejmě těmi vůbec nejlepšími, které Apple světem kolovaly.

„Většinou uvádí Apple nové MacBooky a iPady v říjnu – zhruba měsíc poté, co představí iPhony a iPady. Ale i když jsem v červenci informoval o tom, že letos má být v plánu to stejné, mé poslední indície naznačují, že se tak tento měsíc nestane,“ nechal se Gurman slyšet ve svém pravidelném nedělním newsletteru a dodal: „iPady Air, mini a nové základní modely jsou skutečně ve vývoji s rychlejšími čipy, ale nevěřím, že bezprostředně hrozí jejich větší aktualizace.“ Druhá část jeho prohlášení tedy už není ani zdaleka tak sebejistá, nicméně je možné, že se zkrátka jen jedná o špatnou formulaci, kterou chtěl zdůraznit, že nové iPady nyní skutečně nedorazí.

Není to však jen Gurman, kdo tvrdí, že příchod nových iPadů do konce roku se zdá být nereálný. Ještě v září totiž přišel se stejnými informacemi analytik Ming-Chi Kuo který měl své tvrzení opírat o zprávy získané přímo v dodavatelském řetězci Applu. Namísto letošního představení měl tak Apple počítat s odhalením novinek až v příštím roce, v čemž se tedy de facto shodoval s Gurmanem. O to zajímavější tedy bude, zda v nadcházejících dnech či týdnech nové iPady dorazí či nikoliv.