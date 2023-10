Recenze Niceboy Watch GTR: Sympatické hodinky za rozumnou cenu

Když se podíváte na lidi okolo, kdekdo má na ruce nějaké chytré příslušenství. Pro uživatele iPhonu jsou tímto příslušenstvím především Apple Watch. Nicméně ne každý chce dát tak vysokou částku za hodinky. Leckomu postačí, že jej hodinky upozorní na příchozí notifikaci, či že mu řeknou, kolik toho dne ušel kroků. Jestliže chcete mít na ruce opravdu pohledné hodinky, které nabízí zajímavé funkce a nestojí mnoho, zkuste to s hodinkami od společnosti Niceboy, která je vyhlášená skvělým poměrem cena/výkon. Ve své nabídce má chytré hodinky nesoucí název Niceboy Watch GTR, které nadchnou designem, funkcemi i cenou. Pojďme se na ně podívat.

Obsah balení

Stejně jako vždy si první rozebereme obal, v jakém vám produkt dorazí. Jelikož jde o hodinky, nečekejte nikterak velké balení. Dorazí vám menší krabička zpracovaná do bílé a žluté barvy, na jejíž přední straně můžete vidět design hodinek. Na té opačné pak technické specifikace, jejichž podrobnější rozbor si ale uděláme až o odstavec níže. Jakmile strhnete z obalu fólii a krabici otevřete, naleznete v ní kromě hodinek rovněž nabíjecí kolébku a manuál, který minimálně při prvním zapnutí budete potřebovat. Je velmi přehledný a v českém jazyce. První kroky vám tedy usnadní.

Technické specifikace

Nyní se pojďme podívat, co hodinky nabízejí. Středobodem hodinek je kulatý AMOLED displej o úhlopříčce 1,35“ s rozlišením 390 x 390, Velikost pouzdra je 47 mm a hmotnost 39 gramů. Bluetooth je ve verzi 5.0. Sklo jen tak nepoškrábete, a to díky chemickému tvrzení. Co se týče zajímavých funkcí, nelze nezmínit Always-On Display, monitoring spánku a měření saturace kyslíku v krvi. Hodinkami též budete ovládat hudební přehrávač či díky nim naleznete telefon za pomoci vyvolání akustické výzvy. Niceboy Watch GTR mohou sloužit jako krokoměr, měřič tepové frekvence, krevního tlaku, vzdálenosti a počítadlo spálených kalorií. Ze sportovních aktivit měří hodinky například badminton, běh, cyklistiku, chůzi, jógu, tenis a turistiku. Uživatele také potěší voděodolnost, neboť zde je certifikace IP67. Co se týče výdrže baterie, výrobce deklaruje až 5 dní, Nicméně záleží, jakým způsobem budete hodinky využívat. Pokud budete používat Always-On Display, cvičit každý den, bude výdrž zhruba o den kratší.

Design

Jak uvádím výše, hodinky mají na poměr své cenové kategorie opravdu povedený design. Tělo je z hliníku a pásek klasicky z pryže. Typ zapojení je zde 22 mm Quick Release, takže pásky můžete měnit. Minimální obvod zápěstí je 16,5 cm. Nejvyšší pak 22 cm. Na boční straně hodinek vidíte dvě tlačítka. Horní slouží ke vstupu do menu, dolní zapíná a vypíná aktivity. Pohyby prsty po displeji pak budete zobrazovat notifikace a podobně. Hodinky mají též reproduktor. Lze s nimi telefonovat, pokud máte v dosahu Bluetooth smartphone. Spodní strana hodinek pak pochopitelně patří všelijakým čidlům.

Aplikace

Abyste mohli hodinky plně využívat, je třeba stáhnout aplikaci FitCloudPro. V ní stačí učinit registraci přes Apple ID. Pak zadáte osobní údaje, cílovou vzdálenost (počet kroků) a máte vyhráno. V aplikaci pak samozřejmě vidíte data sportovních aktivit, ušlé kroky, data o spánku, ušlé vzdálenosti, spálených kalorií a podobně. Též si zde můžete stáhnout celou řadu ciferníků. A nutno říct, že většina je velmi povedených. Měnit je pak bleskurychle můžete otáčeném horního kolečka, což se mi opravdu velmi líbilo. Aplikace je v českém jazyce, takže její ovládání je jedna báseň.

Vlastní zkušenost

Jelikož ve velkém užívám Apple Watch, byl jsem nucen je na pár dní odložit (dvoje hodinky opravdu nosit nehodlám). Je třeba říct, že nižší cenovka je na Niceboy Watch GTR tu a tam znát. Prostředí, ačkoli je plynulé, občas se zaškubne. Displej také není zrovna z nejčitelnějších. Nicméně nějaká daň za nízkou cenu zde být musí. Též lze vytknout absenci GPS či například nepřítomnost sportovní aktivity v podobě plavání. Za mě je zrovna toto velká škoda, nota bene když hodinky disponují certifikací IP67. Pokud si odmyslíme výše uvedené, jedná se o velmi povedený kus pro nenáročné uživatele. Prostředí je přehledné a v českém jazyce. Za své peníze dostanete i některé pokročilejší funkce jako například měření saturace kyslíkem. Co se týče měření tlaku, jde o něco, co nenaleznete ani v prémiových hodinkách. Takže bych tuto funkci u Niceboy Watch GTR bral spíše s rezervou. Velice spolehlivé jsou též příchozí notifikace. Pohodlné je i přijímání/odmítání hovorů a možnost jejich vyřízení přímo z hodinek. Hodinky mi dělaly zhruba týden poctivého parťáka. Znova ale upozorňuji, že skutečně musíte být nenároční. Skvělý poměr cena/výkon. To je to, oč tu běží. Závěrem je třeba dodat, že sklíčko má opravdu velkou tendenci se špinit.

Resumé

Pokud se poohlížíte po chytrých hodinkách, které jsou spolehlivé, dobře vypadají a nestojí majlant, zkuste to s Niceboy Watch GTR. Jejich cena je 2499 korun.

