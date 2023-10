Užijte si na Datartu dopravu zdarma! Stačí splnit tuto podmínku

Komerční sdělení: Nákupy na internetu z pohodlí domova má rád snad naprosto každý. Háček je však v tom, že leckdy nás od nakupování odradí poměrně drahá doprava, která zejména při koupi levnějších věcí vychází kolikrát dráž než samotný produkt. A když tomu tak není, minimálně výslednou cenu nákupu navýší a tím třeba i smaže to, co se nám podařilo ušetřit oproti návštěvě kamenného obchodu. Čas od času však lze narazit na akce, díky kterým se dá drahé dopravě vyhnout a tedy si užít nákupy na internetu de facto stejně komfortně jako v klasických obchodech. Jedna taková akce nyní běží i na Datartu s tím, že jediné, co musíte pro získání dopravy zdarma udělat, je nakoupit nad 500 Kč. Jedná se tedy bezesporu o jednoduše překonatelnou částku, se kterou nebude mít valná většina z vás zcela určitě problém. Ale pozor, akce na dopravu zdarma platí už jen dnes. Pokud máte tedy v plánu nějaký ten levnější nákup a rádi byste za dopravu ušetřili, dnes je ideální den tak učinit.

Nabídku Datartu naleznete zde