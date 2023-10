Koncesionářské poplatky za mobil? Ministerstva vnitra i školství jsou proti

Plánované změny koncesionářských poplatků, které se měly nově dotknout i majitelů smartphonů či tabletů, nezvedají ze židlí jen je, ale i některé zákonodárce. Ministerstvo kultury, které s plánem přišlo, totiž nyní tvrdě naráží na námitky jak z řad zástupců průmyslu a byznysu, tak například i ostatních ministerstev. Je proto otázkou, zda se koncesionářské poplatky nakonec přeci jen budou na telefony vztahovat či nikoliv.

Plán de facto zpoplatnit vlastnictví telefonů, tabletů, notebooku či jiné elektroniky schopné přijímat televizní či rádiové vysílání se nelíbí například ministerstvu vnitra v čele s Vítem Rakušanem. „Je nutné zohlednit, že počítače a mobilní telefony nejsou na rozdíl od rozhlasového a televizního přijímače primárně určeny k přijímání televizního a rozhlasového vysílání, ale k výkonu práce, telefonování, k zasílání a přijímání SMS zpráv, e-mailů, k připojení na internetové stránky apod. Většina mladších uživatelů těchto zařízení pak konzumuje jiné funkce a služby než je sledování veřejnoprávního vysílání,” komentuje plán vnitro. Za pravdu mu dává i ministerstvo školství: „Každé zařízení je pořizováno za nějakým účelem a ani u jednoho to není tento případ. I v případě, že je mobilní přístroj takto využíván, tak slouží jen jako prostředek pro přenášení obrazu na televizní obrazovku pomocí bezdrátového zobrazovacího zařízení, jelikož sledování televizního vysílání z mobilního zařízení je velmi nekomfortní a v lokalitě, kde nebude dostupný přístup na internet pomocí WiFi, brání využívání drahá mobilní data.“

Nejsou to však v žádném případě jen (a hlavně) poplatky spojené s mobilními telefony, co je v souvislosti s oznámenou novinkou kritizováno. Nejpalčivějším problémem je plánované provázání poplatků s počtem zaměstnanců, které by výrazně znevýhodnilo velké společnosti, jelikož by se podle počtu poplatky násobily určitým koeficientem. Zaměstnanci v daných firmách by přitom televizi či rozhlas využívat vůbec nemuseli, ale přesto by za ně firmy platily. Bude proto celkově extrémně zajímavé, jak se celá situace nakonec vyvrbí, jelikož vlna nevole je nyní fakticky velká.