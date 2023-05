Za televizi v mobilu budeme možná státu platit

Stát přemýšlí nad dalším způsobem, jak z našich peněženek dostat peníze. Řeč je konkrétně o změně v placení koncesionářských poplatků, které jsou podle odborníků dlouhodobě na nedostatečné výši, ale hlavně absolutně neodráží současnou dobu, kdy kromě klasických televizí sledují lidé vysílání třeba i na smartphonech, tabletech či počítačích. Právě za ty se tak možná začne také platit.

Po zvýšení koncisionářskách poplatků volá zejména Česká televize, která poukazuje na to, že peníze, které z nich má nyní, jsou absolutně nedostatečné a hlavně mají daleko nižší hodnotu, než kterou měly před lety (za poslední roky se totiž poplatku nezvýšila – pozn. red.). Nynější ministr kultury Martin Baxa pak tato volání vyslyšel a začal o možných změnách v nově vzniklé pracovní skupině jednat. „Do portfolia návrhů, které zvažujeme, patří především rozšíření okruhu koncesionářů,“ řekl Baxa Právu a dodal: „Ale vše je ve stádiu debat“. A právě rozšířením okruhu koncisionářů se myslí zahrnutí dalších zařízení, ze kterých lze televize sledovat.

Právě plán rozšířit koncisionářské poplatky i na mobily a tablety potvrdil jeden ze členů pracovní skupiny, poslanec Jan Lacina ze STAN. „Velká televizní novela by měla redefinovat televizní přijímač. Kromě televizoru by to měl být i telefon a počítač. To by rozšířilo počet domácností, které platí koncesionářské poplatky, o zhruba 600 tisíc. To je jeden zdroj financování,“ nechal se Lacina slyšet pro Právo. Jak vysoký koncisionářský poplatek bude, potažmo jakým způsobem se bude platit či zda se bude jeho výše lišit u televizí a smartphonů je nicméně stále ve hvězdách. O celé záležitosti se totiž povedou ještě dlouhá jednání.