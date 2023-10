Kuo: Apple Watch nedonesou žádná zajímavá vylepšení ani v příštím roce

Pokud vám přišla letošní, loňská či třeba i ta předloňská generace Apple Watch z hlediska inovací nudná, máme pro vás špatnou zprávu. Velmi dobře informovaný analytik Ming-Chi Kuo totiž přišel před pár hodinami s tvrzením, že se Apple Watch v příštím roce nedočkají žádných významných inovací. Je proto otázkou, zda se stále vůbec počítá s příchodem Apple Watch X.

O vývoji výročního modelu Apple Watch X informovali jako první a vlastně i jako jediný před pár týdny reportér Mark Gurman z Bloombergu. Informací o nich měl i on sám tehdy ještě velmi málo, tvrdil však například to, že mají být tenčí a dorazí s novým mechanismem pro výměnu řemínků. Kuova slova však do jisté míry informace Gurmana popírají. Druhou možností, jak si je vyložit, je pak to, že Apple Watch X nebudou oproti nynějším modelům příliš inovativní a tak i přesto, že se bude jednat o speciální produkt, nevzbudí mezi jablíčkáři příliš velké nadšení.

Vyloučit nicméně nelze ani to, že se představení Apple Watch X odložilo kvůli snaze Applu připravit pro ně microLED displej, na jehož vývoji intenzivně pracuje. Právě ten by totiž měl hypoteticky skutečně umožnit zúžení Apple Watch jako takových, jelikož má být oproti OLED displejům o něco tenčí. Zároveň má ale nabízet stejně jako ony vynikající zobrazovací vlastností a nízkou energetickou náročnost. Co je pak poměrně zajímavé, je to, že by měl do jisté míry změnit styl zobrazování obsahu. Podle uniklých informací by měl totiž displej vyvíjený Apple vypadat při zobrazování tak, jako by obsah „kreslil“ přímo na povrch krycího skla a nikoliv do jeho nitra, jak tomu je tak trochu nyní. Jelikož však zatím vycházíme ze zpráv, které nejsou ničím podložené, je samozřejmě možné, že realita bude zcela jiná.