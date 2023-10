Hodinky za 400 000 Kč na odpis? Apple končí s opravami nejdražších Apple Watch v jeho historii

Zatímco v posledních letech vsází Apple u svých Apple Watch na titan, ocel či hliník, dříve byl z hlediska materiálu používaného pro výrobu těl hodinek o poznání odvážnější. K dispozici byly totiž například modely keramické nebo dokonce zlaté. Tyto luxusní kousky však bohužel vydržely v prodeji jen prvních pár let, jelikož nebyly mezi uživateli příliš oblíbené kvůli své vysoké ceně. A nyní, tedy po dalších pár letech, přichází další rána. Apple totiž přestává jeden z těchto luxusních modelů – a to rovnou ten nejluxusnější – opravovat.

Řeč je konkrétně o Apple Watch Edition, tedy luxusní „nulté“ generaci Apple Watch, která se pyšnila pouzdrem z 18karátového zlata a která byla prodávána za 17 000 dolarů, tedy asi 400 000 Kč. Apple chtěl tehdy tímto modelem vstoupit do světa luxusního hodinářství, což se mu však nepovedlo a o rok později se proto rozhodl ze zlata přejít na stále luxusní, ale už podstatně levnější keramické modely prodávané za 1299 dolarů. Zlaté Apple Watch byly sice stále bez problému využitelné i po ukončení prodejů, nicméně když v roce 2018 ztratily kompatibilitu s nejnovějším watchOS, začaly se nad nimi stahovat mračna. A ta nyní nebe nad touto zlatou legendou uzavřela úplně.

Fotogalerie Apple Watch gold icon The-Gold-Apple-Watch-May-be-Sold-for-1200-928-76-458790-2 Apple Watch 24 carat Apple Watch 24 carat beyonce-apple-watch-gold-02 Apple Watch Sport Gold Apple Watch Sport Gold Apple Watch Gold FB Apple Watch Gold Vstoupit do galerie

Ke 30. září letošního roku totiž Apple zařadil Apple Watch Series 0 vydané v roce 2015 na seznam zastaralých produktů, což v jeho řeči znamená, že u nich oficiálně ukončuje podporu hardwarových oprav v autorizovaných servisech. K tomuto kroku přistupuje kalifornský gigant ve chvíli, kdy od ukončení prodejů uplyne více než 7 let, což se nyní stalo. Zlatá rarita je tedy tímto krokem oficiálně pohřbena a stejně tak i sen Applu o tom, že by se díky ní skutečně prodral do světa luxusních hodinek. Výdrž osm let je totiž v tomto světě jen stěží představitelná.