Kolik letos stojí Google, aby byl na iPhonech výchozím vyhledávačem v Safari

Že platí Google Applu ročně nemalé peníze za to, aby byl i nadále výchozím vyhledávašem na iPhonech není již řadu let žádným tajemstvím. Ani jedna ze společností sice toto partnerství nepotvrdila, nicméně podle celé řady úniků se v této hře hraje o nižší desítky miliard dolarů, které nemusí být tak úplně legální. Platba za výsostnou pozici v Safari se totiž jeví z mnoha úhlů jako znak monopolu. Tušíte však, o jaké velké částce se vlastně bavíme?

S informacemi o výši „poplatku“ za ponechání Googlu coby výchozího vyhledávače na iPhonech přišel před pár desítkami minut portál The Register, který měl do rukou získat analytickou zprávu společnosti Bernstein, která prozradila výši „poplatku“ i v minulosti. Zatímco v roce 2021 měl Google platit Applu něco kolem 10 miliard dolarů, nyní má být částka někde mezi 18 až 20 miliardami dolarů. Na místo Googlu se totiž jednak derou i další společnosti, které by rády své vyhledávače viděly coby výchozí na iPhonech, a jednak i samotný Apple údajně pracuje na vlastním řešení, kterým by do budoucna rád Google nahradil. Finance od Googlu by jej ale mohly paradoxně zpomalit, protože se pro něj jedná de facto o peníze zdarma. Je nicméně otázkou, zda se Googlu podaří na iPhonech udržet i z hlediska zákonů. V USA totiž nyní čelí vyšetřování, které se točí mimo jiné i kolem jeho postavení na iPhonech. Nebylo by tedy úplně překvapivé, kdyby jej nakonec stálo místo.