Maximální obnovovací frekvence displejů ve Vision Pro je vyšší, než Apple přiznal. Má to však svůj dobrý důvod

Přestože nás od představení svého prvního AR/VR headsetu Applu ve formě Vision Pro dělí již dobré čtyři měsíce, dalších několik měsíců zbývá do startu jeho prodejů. Právě z tohoto důvodu je tak nejspíš všem jasné, že kompletní technické specifikace tohoto produktu se dozvíme taktéž až za pár měsíců. Nicméně bety systému visionOS, které Apple vydává kvůli vývojářskému testování aplikací o headsetu leccos odhalí. Nyní se dozvídáme například podrobnosti o obnovovací frekvenci displejů.

Apple na svém webu uvádí, že displeje Vision Pro běží většinu času na 90Hz. Na jednom ze seminářů na WWDC však kalifornský gigant odhalil, že je k dispozici i 96Hz, které headset využívá ve chvíli, kdy potřebuje zobrazovat obsah natočený rychlostí 24 snímků za vteřinu, aby mu jeho přehrávání frekvenčně „vycházelo“. Ani 96Hz však není maximum. Beta visionOS totiž nyní odhalila, že maximální obnovovací frekvence displejů ve Vision Pro je 100Hz. Pokud se pak ptáte na to, proč se o této hodnotě Apple doposud nezmínil, je to proto, že ve 100Hz frekvenci běží displeje jen ve chvíli, kdy potřebují „kompenzovat detekování 50Hz blikání z umělého osvětlení,“ jak přesně stojí v betě visionOS.

Fotogalerie Vision Pro Vision Pro bryle bryle vision pro Cena Vision Pro v ČR Cena Vision Pro v ČR vision pro magsafe Vision Pro apple_vision_pro Vstoupit do galerie

Stále tedy platí to, co Apple řekl již na WWDC. Headset poběží v naprosté většině času v 90Hz s tím, že další zobrazovací režimy budou aktivní jen za specifických podmínek. Například v Travel Mode, který bude třeba nastavit při cestování kvůli spolehlivější funkčnosti a přizpůsobenému ovládání, pak poběží displeje jen v 90Hz, což by mělo být naprosto dostačující. Jaká ale bude realita samozřejmě ukáže až začátek příštího roku a to, jak Vision Pro ve světě nakonec zaujme.