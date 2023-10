Apple Vision Pro nabídne podporu zrcadlení přes AirPlay

Na oficiální uvedení AR headsetu Vision Pro na pulty prodejen si ještě nějakou dobu počkáme. Již teď se ale v souvislosti s tímto headsetem objevují zajímavé informace, týkající se toho, jaké funkce a novinky nabídne. Zdrojem těchto informací je nejčastěji kód betaverze operačního systému visionOS.

V kódu betaverze operačního systému visionOS byly mimo jiné objeveny zmínky o možnosti zrcadlení obsahu z Vision Pro na jiné zařízení – konkrétně se jedná o výzvu k výběru zařízení, do kterého má být obsah z headsetu zrcadlen. V průběhu zrcadlení bude k dispozici pouze jedna aktivita. To by teoreticky mohlo znamenat, že uživatelé budou moci sdílet obsah z Vision Pro s ostatními prostřednictvím jeho zrcadlení přes AirPlay nebo FaceTime. Podobné funkce nabízí například i headset Meta Quest. Kód čtvrté betaverze visionOS 1.0 obsahuje také novou možnost resetování EyeSight dat. EyeSight je funkce, která na externí displej promítá oči nositele headsetu. Uživatelé budou moci resetovat EyeSight včetně údajů o tvaru očí a dalších parametrů.

Uživatelé, kteří mají nasazený headset Vision Pro, jsou například v průběhu hovoru FaceTime zobrazováni jako takzvaná Persona – tedy digitální podoba jich samotných, vygenerovaná za pomoci strojového učení, a reflektující jejich tvář nebo pohyby rukou. Kód betaverze operačního systému visionOS ukazuje, že se zobrazení této Persony v průběhu FaceTime hovoru odešle všem dalším účastníkům. Po skončení hovoru zůstane Persona uložena v šifrované podobě na zařízení ostatních účastníků, a to po dobu 30 dní. Kromě zmíněných novinek se v kódu čtvrté betaverze operačního systému visionOS objevily také zmínky o upozornění na nedostupnost hovorů v průběhu cestovního režimu, upozornění na nutnost zlepšení světelných podmínek pro správné použití Persony, nebo upozornění na to, že se v promítaném videu vyskytuje nadměrný pohyb, což může být pro některé uživatelé nepříjemné.