Co jsou Stanice v Apple Podcastech a jak s nimi pracovat

Nativní Podcasty od Applu patří mezi nejpopulárnější platformy pro poslech podcastů všech možných žánrů. Na této platformě najdete miliony epizod, které se týkají různých žánrů – například zdraví, true crime, historie nebo podnikání. Podcasty se bohužel netěší tak častým ani výrazným aktualizacím jako některé jiné nativní aplikace od Applu, to ale neznamená, že vůbec nenabízí žádné zajímavé funkce. V jedné z aktualizací operačního systému iOS v tichosti přibyla funkce s názvem Stanice. Co to znamená?

Pokud chcete seskupit některé (nebo všechny) podcasty, které odebíráte, měli byste zvážit použití funkce Stanice. Co to ale přesně je a jak si můžete přidat své oblíbené epizody do jednotlivých stanic?

Co jsou stanice v Podcastech?

Stanice v nativních Podcastech by se zjednodušeně daly svým způsobem označit za seznamy skladeb, které můžete vytvářet pro podcasty v aplikaci. Podcasty můžete seskupit do několika kategorií, ale máte zde také možnot přidat výběr pořadů, které jsou si navzájem podobné. Podmínkou pro přidání obsahu do stanice je to, abyste daný podcastový pořad odebírali – stačí klepnout na Sledovat v pravém horním rohu domovské stránky daného podcastu. Co se počtu stanic týče, můžete si jich v Podcastech vytvořit více, a uspořádat si obsah tak, jak vám to bude nejvíce vyhovovat.

Než si ukážeme, jak přidávat a odebírat podcasty do stanic v aplikaci Apple Podcasts, podívejme se na různé věci, které můžete při vytváření jednotlivých stanic změnit. Ačkoli se služba Podcasty zaměřují především na zvukové podcasty, najdete i takové, které obsahují videa. Při vytváření stanic se můžete rozhodnout, zda chcete povolit výhradně video nebo audio podcasty. Případně, pokud jste flexibilnější, máte možnost zahrnout vše. Dalším praktickým prvkem, který si můžete v Podcastech přizpůsobit, je možnost zvolit, jak se mají pořady přehrávat. Můžete se rozhodnout, zda chcete přehrávat epizody od nejnovějších po nejstarší, nebo zda chcete, aby pořadí místo toho probíhalo od nejstarších po nejnovější. Můžete také manuálně zadat vaše vlastní pořadí.

Po poslechu epizody podcastu si ji často už znovu nepustíte. Někdy však narazíte na klenot s mnoha cennými informacemi a budete se k pořadu chtít vrátit později. Pokud pravidelně posloucháte epizody podcastu při více příležitostech, měli byste se zamyslet nad tím, zda ve Stanicích nepovolit zobrazování přehraných epizod. Při vytváření stanice v Podcastech můžete také snadno změnit její název. V podstatě to funguje stejně, jako kdybyste vytvořili seznam skladeb v Apple Music nebo Spotify.

Jak přidávat podcasty do Stanic

Zacházení se Stanicemi v rámci nativních Podcastů je opravdu velmi jednoduché. Pokud chcete do Stanice přidat podcast, spusťte Podcasty a ve spodní části displeje klepněte na Knihovna. Klepněte na Moje stanice -> Přidání seriálů. V sekci Podcasty klepněte na Vybrat podcasty a vyberte pořady, které chcete do dané stanice přidat. Klepnutím vyberte požadované podcasty a poté klepněte na Hotovo. Nakonec stačí jen klepnout na ikonku tři teček v kroužku v pravém horním rohu displeje a přizpůsobit název stanice a její další náležitosti.

Stanice jsou skvělým nástrojem pro vytváření vlastních playlistů s podcasty. Jsou navíc ve velmi velké míře přizpůsobitelné, díky čemuž pro vás bude používání nativních Podcastů ještě osobnější.