Apple Store v Římě: Pojďte s námi na návštěvu do jednoho z nejhezčích Apple Storů na světě

Obchody Apple Store jsou výjimečné po celém světě, ovšem těch, které nad ostatními vyčnívají je jen hrstka a jedním z nich je bezesporu Apple Store v Římě. Obchod sídlící v historické budově na adrese Via del Corso v samotném centru Říma je vyjimečný nejen budovou, ve které se nachází, ale také prostorem a elegancí, se kterou v ní Apple prodává své produkty. I když se v budově staré stovky let prodávají ty nejnovější technologické produkty, vypadá to, jako by samotná budova byla navržena právě pro Apple Store.

My jsme obchod navštívili v uplynulém týdnu a vy se do něj můžete podívat spolu s námi. Návštěva rozhodně stojí za to a pokud někdy do Říma vyrazíte, pak je to kromě tradičních památek jedno z míst, kam by se měl každý fanoušek Applu podívat.