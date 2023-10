Tento vyhledávač se na iPhonech málem stal výchozím pro anonymní režim v Safari

V minulosti Apple zvažoval nahrazení Googlu jako výchozího vyhledávače v režimu anonymního prohlížení DuckDuckGo a v roce 2018 jednal s jeho představiteli, nakonec však tuto myšlenku zamítl, jak vyplývá z přepisů, které odtajnil soudce dohlížející na antimonopolní proces americké vlády proti Googlu ve Washingtonu.

Generální ředitel DuckDuckGo Gabriel Weinberg při výpovědi na uzavřeném zasedání uvedl, že jeho společnost měla v letech 2018 a 2019 asi 20 schůzek a telefonátů s vedoucími pracovníky společnosti Apple, ohledně toho, aby se DuckDuckGo stal výchozím vyhledávačem pro režim anonymního prohlížení.

Podle agentury Bloomberg k dohodě nedošlo, protože John Giannandrea, který ve zmíněném roce 2018 do společnosti Apple nastoupil, nepovažoval DuckDuckGo s ohledem na jeho oporu v Bingu za dobrou volbu, přičemž předpokládal, že s velkou pravděpodobností poskytuje některé informace o uživatelích také společnosti Microsoft.

To jej vedlo k přesvědčení, že marketing společnosti DuckDuckGo v oblasti ochrany soukromí není zcela v souladu s principy anonymního prohlížení. V e-mailu z února 2019 adresovaném ostatním vedoucím pracovníkům společnosti Apple Giannandrea uvedl, že přechod na DuckDuckGo pro anonymní prohlížení v Safari je proto „patrně špatný nápad“. Dále vyjádřil svůj postoj, že pokud by Apple chtěl skutečně přejít na DuckDuckGo, nejspíš by trval na tom, aby proběhlo důkladné prošetření. Soudní řízení mezi americkým ministerstvem spravedlnosti a společností Google poukazuje na dominantní postavení Googlu a nastavení jeho vyhledávače na základě mnohamiliardové dohody obou gigantů jako výchozího v zařízeních Apple považuje za důkaz, že má Google v tomto ohledu monopol.

Soud minulý týden také odhalil, že Microsoft dříve zvažoval prodej svého vyhledávače Bing společnosti Apple. Pokud by k akvizici došlo, Bing by na zařízeních z Cupertina jako výchozí vyhledávač nahradil Google. Vypovídat musela také výrazná postava vedení Applu Eddy Cue, který situaci okolo Googlu vysvětlil takto: „Google jsme učinili výchozím vyhledávačem, protože jsme ho vždy považovali za nejlepší,“ a dále uvedl, že společnost Apple nepřešla na jiného poskytovatele vyhledávání, protože neexistuje žádná „rozumná alternativa“. Ačkoli je v zařízeních Apple výchozím nástrojem hledání Google, uživatelé si jako náhradu mohou zvolit Yahoo, Bing, DuckDuckGo nebo Ecosia.