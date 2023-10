Apple už má vlastní vyhledávač, má to ale háček

Zda Apple někdy bude schopen konkurovat Googlu při budování webového vyhledávače, je otázkou. 15 miliard dolarů z Mountain View je pro něj prozatím dostatečným argumentem k tomu, aby příliš nevystrkoval růžky. Dobrý základ do budoucna však Apple ve svém arzenálu má. Mark Gurman z agentury Bloomberg poskytl tento týden ve svém zpravodaji Power On zasvěcený pohled na vyhledávací schopnosti cupertinské společnosti.

Podle Gurmana dohlíží bývalý výkonný pracovník Googlu a současný šéf umělé inteligence Applu John Giannandrea na obří tým zabývající se vyhledáváním. Tento v posledních letech vytvořil „vyhledávač nové generace“ s kódovým označením „Pegasus”, který dnes Apple používá v některých svých aplikacích a jejich výčet se brzy rozroste o jeden z největších zdrojů příjmů společnosti Apple, tedy App Store.

To sice není tak kolosální jako indexace celého webu pro výsledky vyhledávání, ale ukazuje to, že Apple své příjmy z App Store nebere na lehkou váhu. Gurman také upozorňuje, že Apple už nyní indexuje internet pro výsledky vyhledávání, které Siri a Spotlight mohou potřebovat, aby se uživatelům okamžitě objevily. V současnosti sice nemá připraveného vlastního konkurenta vyhledávače Google, Apple Park však ukrývá ty správné komponenty i odborné znalosti, které by umožnily jeho případné nasazení, pakliže by se to ukázalo potřebným.

Prozatím však Apple spokojeně sedí na miliardách dolarů od Googlu, jež mu plynou z toho, že Vyhledávání Google zůstává výchozím nástrojem v Safari.