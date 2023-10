Snižuje iOS 17.0.3 výkon iPhonů 15 Pro (Max), aby se nepřehřívaly? Známe odpověď

Jedním z nevětších problémů nedávno vydaných iPhonů 15 Pro (Max) je, respektive bylo do včerejšího večera jejich přehřívání. Telefony totiž nadměrně „topily“ i při běžných činnostech, přičemž při těch náročnějších na výkon pak byly de facto neudržitelné v ruce. Apple nicméně před pár dny přišel s tím, že se jedná jen o softwarovou chybu, kterou co nevidět opraví, aby naštvané jablíčkáře uklidnil. I přesto jeho vyjádření se však ve fanouškovské komunitě intenzivně spekulovalo nad tím, zda Apple nelže a oprava přehřívání nebude spočívat ve snížení výkonu procesoru A17 Pro, který měl být dle některých „strůjcem všeho zla“. A nyní už známe odpověď.

Po včerejším vydání iOS 17.0.3 začali jablíčkáři okamžitě měřit přes Geekbench 5 výkon iPhonů 15 Pro (Max) s tím, že pokud jej Apple skutečně snížil, právě tento nástroj jim to prozradí. Zjistili sice pár zajímavých věcí, nicméně ani u jedné nelze říci, že by nebyla očekávatelná. Nejprve se podívejme na to, co bylo naměřeno dříve a co nyní:

Výsledky naměřené přes Geekbench 5 s iOS 17.0.1 a 17.0.2

Skóre na jedno jádro 2914 bodů

Skóre na více jader 7199 bodů

Výsledky naměřené okamžitě po instalaci iOS 17.0.3

Skóre na jedno jádro 2875 bodů

Skóre na více jader 7006 bodů

Na první pohled se tedy může zdát, že se výkon iPhonů 15 Pro (Max) skutečně mírně zhoršil. Je tu však jedno zásadní „ale“. Po instalaci updatů totiž probíhají zpravidla na pozadí nejrůznější úkony, telefon je zahřátý a celkově chvíli běží v „nestandardním“ režimu. Kvůli tomu je poměrně běžné, že hned po aktualizaci naměříte v Geekbenchi horší výkon než tomu bylo u předešlé aktualizace. Po pár hodinách se však telefony „ustálí“ a ukáží realitu. A ta je u iPhonů 15 Pro (Max) ještě epší než byla předtím. Ostatně, důkazem může být skóre naměřené s odstupem:

Skóre na jedno jádro 2941 bodů

Skóre na více jader 7523 bodů

Jak tedy můžete sami vidět, iOS 17.0.3 by neměl iPhony 15 Pro (Max) zpomalovat, ale naopak teoreticky mírně zrychlovat. Spekulace ohledně toho, že Apple vyřeší přehřívání podtaktováním procesoru a tedy ve výsledku snížením celkové rychlosti zařízení jsou tedy liché, byť se po internetu šíří v posledních hodinách jako lavina. Nenechte se tedy jimi zmást.