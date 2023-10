Apple vydal iOS 17.0.3 pro veřejnost! Řeší jeden z největších problémů iPhonů 15 Pro

To, o čem se intenzivně hovořilo od tohoto víkendu, se před chvílí stalo realitou. Řeč je konkrétně o vydání veřejné verze iOS 17.0.3, která na iPhonech 15 (Pro) jeden z nejzásadnějších problémů od jejich uvedení – tedy přehřívání. Právě na to si totiž majitelé nových iPhonů stěžují prakticky od jejich uvedení, přičemž o víkendu jej Apple přiznal s tím, že jej způsobuje softwarová chyba, kterou právě iOS 17.0.3 opravuje. A nejen tu. Podle popisu aktualizace totiž přináší i důležité opravy chyb a aktualizace zabezpečení, kvůli čemuž byste s její instalací neměli otálet. Kromě iOS 17.0.3 pak vyšel i iPadOS 17.0.3, který na iPadech opravuje stejné chyby, co na iPhonech – tedy samozřejmě s výjimkou přehřívání.

