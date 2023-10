Proč klesá kapacita baterie iPhonů 14 rychleji než dřívějším modelům? Jeden z leakerů má jasno

Zatímco nyní jsou nejžhavějším tématem ve fanouškovském světě Applu nové iPhony 15 a 15 Pro, ještě před pár měsíci to byla kvalita baterií iPhonů 14 a zejména pak 14 Pro. To proto, že v porovnání s iPhony 13 (Pro) či staršími na tom byla kondice jejich baterie meziročně podstatně hůř, což vyvolalo u mnoha jablíčkářů značné rozčarování. Zatímco u řady 13 (Pro) totiž byli zvyklí po roce používání na kapacitu baterie v rozmezí 95 až 100 %, o rok novější iPhony hlásily některým uživatelům klidně jen 85 % kapacity baterie, což je po roce skutečně málo. Proč tomu tak je sice můžeme jen spekulovat, nicméně podle leakera @RGcloudS, který se v minulosti již párkrát trefil svými předpovědmi přímo do černého, je vysvětlení vcelku jednoduché.

Zdroje leakera tvrdí, že se měl Apple při výrobě iPhonů 14 (Pro) rozhodnout pro využití levnějších, avšak zato méně kvalitních baterií, které sice odpovídají stále jeho standardům a iPhony dokáží bez problému napájet, v porovnání s dřívějšími verzemi jsou na tom však z hlediska udržení životnosti hůře. Díky tomu tak byl schopen mimo jiné udržet cenu iPhonů na úrovni, která byla nastavena již v roce 2017, tedy alespoň v USA. Negativem je pak i to, že stejný – tedy horší – typ baterií využívá i u iPhonů 15 (Pro), u kterých se dá tedy očekávat stejná degradace jako u loňských modelů. S tímto problémem tak chce Apple bojovat alespoň pomocí nové softwarové funkce, která má u řady 15 (Pro) umožňovat po aktivaci nabití pouze do 80 %, čímž se bude akumulátor šetřit. Nabíjení posledních procent baterie je totiž vždy nejnáročnější a pro zdraví baterie tedy i nejhorší. Je nicméně znovu zopakovat, že se jedná o ničím nepodložené informace vycházející z úst leakera, jehož minulost není vyloženě zářivá. Jako vysvětlení rychlejšího propadu kapacit však lze tato slova určitě brát.