Čím dál více jablíčkářů si stěžuje na mizernou životnost baterie iPhonů 14 Pro

Zatímco na výdrži iPhonů Apple v posledních letech zapracoval poměrně solidně, totéž se bohužel tak úplně nedá říci o životnosti jeho baterií. Zejména majitelé iPhonů 14 Pro (Max) si totiž v poslední době na sociálních sítích i nejrůznějších diskuzních fórech stěžují na to, že jim kondice baterie jejich telefonů zničehonic výrazně klesla a to i přesto, že se o baterii starají nejlépe jak umí. Někteří pak poukazují na to, že jim kondice baterie letí dolů mnohem rychleji než tomu bylo u iPhonů 13 Pro.

Rychlý pokles kondice baterie při používání rychlonabíječek není ničím překvapivým. Že však budou tento problém řešit i uživatelé, kteří nabíjí iPhony 5W originálními adaptéry či certifikovanými pomalými bezdrátovými nabíječkami, s tím jsme se v předešlých letech prakticky nesetkávali. Přesto však lze zejména na Twitteru nalézt spoustu příspěvků naštvaných jablíčkářů, kteří poukazují na to, že první měsíce se kondice baterie iPhonů 14 Pro držela na vysokých hodnotách kolem 99 %, avšak v posledních týdnech začala náhle klesat, přičemž výjimkou není třeba ani 90 % kondice. Telefony jsou přitom „venku“ jen zhruba tři čtvrtě roku a co víc, mnozí jejich majitelé svorně tvrdí, že nezměnili styl jejich používání ani nabíjecí zvyklosti oproti předešlým generacím, které jim vydržely podstatně déle.

Poměrně zajímavé je, že se stejným problémem se potýkáme i my v redakci, avšak doposud jsme si mysleli, že jsme zkrátka jen narazili na nedokonalý kus. Konkrétně kolegovi Romanovi kapacita baterie i přesto, že nabíjí originální MagSafe nabíječkou a bezdrátovou nabíječkou v autě, klesla tak, že se nyní pohybuje jen mírně nad 90 %. Telefon přitom vytěžuje stejně jako dříve iPhone 13 Pro, jehož kondice baterie byla po stejné době používání o dobrých 5 % lepší. Nabízí se proto otázka, co může být příčinou rychlejšího opotřebovávání akumulátorů a jak proti celé záležitosti bojovat. Jako nejpravděpodobnější se dle mnoha jablíčkářů jeví aktivní Always-on, který z logiky věci baterii vytěžuje více než klasický zhasnutý displej a který tedy může mít určitě vliv na to, že „odchází“ rychleji. Apple však mohl teoreticky vsadit prostě jen na jiného výrobce baterií, jiný výrobní postup či mírně upravenou „recepturu“ a problém je hned na světě. Tak či onak, pokud trápí rychlejší pokles kondice baterie na iPhonech 14 Pro (Max) i vás, vězte, že nejste rozhodně výjimkou.