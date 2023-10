Jak na iPhonu změnit font na uzamčené obrazovce

Jednou z největších výtek vůči iPhonu byl ještě nedávno mimo jiné nedostatek možností přizpůsobení, které jsou k dispozici. Dokonce i po vydání operačního systému iOS 14, který umožnil přidávat widgety na domovskou obrazovku, to jde jen do určité míry, zejména ve srovnání s tím, co je možné v případě Androidu.

Dlouho očekávaná změna nastala až loni s příchodem operačního systému iOS 16. Apple zavedl nové widgety, ale především také nové a mnohem bohatší způsoby přizpůsobení uzamčené obrazovky. Kromě widgetů a živých aktivit si můžete na uzamčené obrazovce ve velké míře přizpůsobit také písmo.

Vlastní výběr písma je něco, o co mnoho uživatelů iPhonu a iPadu v průběhu let žádalo. A přestože na systémové úrovni stále nemůžete písmo měnit, iOS 16 s novým rozložením zamykací obrazovky možnost změny časového písma na iPhonu umožňuje.

Na iPhonu aktivujte uzamčenou obrazovku a poté ji dlouze stiskněte.

Klepněte na Přizpůsobit a zvolte Uzamčená obrazovka .

a zvolte . Nyní stačí klepnout na velký ukazatel aktuálního času.

Objeví se vám karta , na které můžete přizpůsobit písmo a barvu.

, na které můžete přizpůsobit písmo a barvu. Po klepnutí na ikonku globu můžete dokonce změnit arabské číslice na jiné.

Po dokončení změn klepněte na Hotovo v pravém horním rohu.

Tímto způsobem můžete snadno a rychle změnit font a barvu písma na uzamčené obrazovce vašeho iPhonu. Co se výběru barvy týče, máte kromě tradičních palet k dispozici také funkci kapátka, díky které můžete font obarvit některým z odstínů, který se nachází na tapetě.